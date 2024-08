Nâng cao năng lực bảo đảm an toàn thông tin cho công chức, viên chức

Sáng 29/8, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Cục An toàn thông tin (Bộ TT-TT) phối hợp Sở TT-TT tỉnh tổ chức lớp bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực về bảo đảm an toàn thông tin cho hơn 160 công chức, viên chức các tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Ninh Thuận, Bình Thuận và Đồng Nai.

Quang cảnh lớp tập huấn.

Tại lớp tập huấn, học viên được chuyên gia của Cục An toàn Thông tin phổ biến các nội dung chính: tổng quan về an toàn thông tin, kỹ năng cơ bản bảo đảm an toàn thông tin, hướng dẫn xử lý một số trường hợp điển hình, hướng dẫn công tác bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ. Đây là những nội dung, thực tiễn, giúp công chức, viên chức nâng cao năng lực và trang bị kiến thức cần thiết, góp phần bảo đảm an toàn thông tin trong bối cảnh công cuộc chuyển đổi số ngày càng mạnh mẽ.

Ngoài ra, học viên còn tham gia mini game liên quan đến kỹ năng bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ. Đồng thời, giảng viên giải đáp thắc mắc liên quan đến lĩnh vực công nghệ thông tin bảo đảm an toàn thông tin đối với công việc chuyên môn hàng ngày.

Cũng tại buổi tập huấn, ông Đỗ Hữu Hiền, Giám đốc Sở TT-TT giới thiệu với lãnh đạo Cục An toàn thông tin (Bộ TT-TT) và các học viên Trung tâm Điều hành thông minh (IOC) tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.



Tin, ảnh: QUANG VINH