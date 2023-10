Đưa dịch vụ công trực tuyến đến từng khu phố

Qua 9 tháng triển khai, mô hình Điểm hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) của UBND phường Long Tâm, TP.Bà Rịa đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, góp phần thúc đẩy xây dựng chính quyền số trên địa bàn. UBND tỉnh đã chọn mô hình này làm mô hình điểm để nhân rộng toàn tỉnh.

Anh Phạm Minh Khoa (trái, ngụ tổ 5, KP.2, phường Long Tâm) được công chức phường hướng dẫn tạo tài khoản DVCTT tại "Điểm hỗ trợ DVCTT" KP.2.

Xuống khu phố hỗ trợ người dân

Sáng đầu tuần ngày 2/10, anh Phạm Minh Khoa đến trụ sở KP.2, phường Long Tâm, TP.Bà Rịa để nhờ hỗ trợ tạo tài khoản thực hiện DVCTT. “Tôi muốn làm thủ tục đăng ký đất đai trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công quốc gia nhưng chưa tạo tài khoản và không thành thạo quy trình này. Do vậy, tôi đến điểm hỗ trợ DVCTT đặt tại trụ sở khu phố để được công chức và đoàn viên phường Long Tâm hỗ trợ”, anh Khoa bày tỏ.

Tại trụ sở KP.2, phường Long Tâm trang bị đầy đủ máy tính bàn, máy scan, máy in kết nối mạng internet. Công chức UBND phường đến trụ sở khu phố để hỗ trợ bà con. Sau 15 phút, anh Khoa đã được hướng dẫn các bước tạo tài khoản và quy trình, thủ tục nộp thủ tục hành chính (TTHC) như nguyện vọng.

Còn tại trụ sở KP.5, phường Long Tâm vào ngày Chủ nhật (1/10), ông Đặng Văn Khởi đến trụ sở khu phố để được hỗ trợ hướng dẫn cài đặt mã định danh điện tử VneID. Ông Khởi cũng được công chức phường cài đặt một số ứng dụng quan trọng trên điện thoại và hướng dẫn thao tác thực hiện DVCTT khi cần giải quyết TTHC.

Ông Đặng Văn Khởi cho hay, trước đây, người dân muốn làm TTHC công thường phải ra phường. Dù thủ tục nhanh nhưng vẫn mất thời gian khi di chuyển. "Từ mô hình này, người dân, nhất là những người lớn tuổi như tôi, có thể tự làm một số thủ tục đơn giản tại nhà hay bất cứ đâu mà không cần đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của phường. Điều này không chỉ tiết kiệm thời gian mà còn là động lực thúc đẩy sự phát triển của địa phương", ông Khởi phân tích.

Trong 9 tháng đầu năm, tỷ lệ người dân trên 15 tuổi có tài khoản ngân hàng trên địa bàn phường Long Tâm đạt 87,33%. Kết quả mức độ hài lòng của người dân, DN thực hiện TTHC tại UBND phường đạt 100%.

Thuận tiện, hiệu quả

Mô hình Điểm hỗ trợ DVCTT tại 5 khu phố trên địa bàn phường Long Tâm đã được triển khai từ đầu năm 2023. Để thực hiện mô hình, UBND phường đã trang bị đầy đủ máy tính, máy scan, máy in tại 5 trụ sở khu phố. Chi phí lắp đặt do đảng viên 213 và DN hỗ trợ (97 triệu đồng tiền mặt cùng 2 bộ máy tính và 2 máy in). Phường cũng lắp đặt đường truyền internet tốc độ cao. Đồng thời, phân công công chức, tình nguyện viên phụ trách để tuyên truyền và hỗ trợ, hướng dẫn trực tiếp cho người dân thực hiện các DVCTT theo đúng nhu cầu thực tế phát sinh.

Ông Phạm Nguyễn Khánh Duy, Chủ tịch UBND phường Long Tâm cho biết, sau 9 tháng triển khai, hồ sơ hành chính trực tuyến được tiếp nhận tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của phường chiếm 98,88% tăng 42% so với thời điểm chưa tổ chức điểm hỗ trợ. Các khu phố, tổ dân cư đã có hơn 500 tài khoản được tạo mới. Người dân trên địa bàn phường cũng dần tiếp nhận được các nền tảng ứng dụng trên điện thoại di động như: VneID, VssID, Sổ sức khỏe điện tử, BaRiaS.

Ông Duy cho biết thêm, để nâng cao hơn nữa hiệu quả mô hình, thời gian tới, UBND phường tiếp tục vận động các đoàn viên, hội viên trẻ am hiểu về công nghệ thông tin hỗ trợ người dân thực hiện mô hình xuyên suốt có hiệu quả; tạo và sử dụng các mã quét QR để truy cập dễ dàng hơn; chỉ đạo các khu phố thành lập tổ hướng dẫn; bố trí kinh phí hỗ trợ cho tổ hướng dẫn và giao chỉ tiêu thực hiện để phù hợp với đặc điểm mỗi khu phố. Trong đó, chú trọng hướng dẫn người dân cài DVCTT cũng như mã định danh điện tử, tạo tài khoản ngân hàng, thanh toán không dùng tiền mặt.

Bài, ảnh: HUYỀN TRANG