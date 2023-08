Hiệu quả từ tổ công nghệ số cộng đồng

Gần dân, sát dân, nhiệt tình, trách nhiệm, các thành viên của Tổ Công nghệ số cộng đồng trên địa bàn huyện Xuyên Mộc đã, đang phát huy tốt vai trò tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn người dân kỹ năng sử dụng các nền tảng số, ứng dụng số cơ bản.

ĐVTN hướng dẫn người dân cài đặt định danh điện tử (VNelD).

Huyện Xuyên Mộc có 158 Tổ tình nguyện công nghệ số cộng đồng ở các xã, thị trấn với 1.580 thành viên. Lực lượng của tổ chủ yếu là các ĐVTN, tổ chức chính trị - xã hội và cán bộ thôn, ấp. Trong đó, tỷ lệ ĐVTN chiếm 75%.

Ông Nguyễn Xuân Thảo, ấp Bình An, xã Bình Châu nói: “Do lớn tuổi và không thành thạo công nghệ nên việc cài đặt tài khoản định danh điện tử đối với tôi gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, sau khi cán bộ ấp, ĐVTN đến tận nhà cài đặt, hướng dẫn sử dụng trên điện thoại, tôi đã biết làm và có thể hướng dẫn người thân cùng thực hiện”.

Chị Kiều Thị Thanh Hòa, Bí thư Đoàn TT.Phước Bửu cho hay, chị tham gia Tổ tình nguyện công nghệ số cộng đồng để hỗ trợ, hướng dẫn người dân trong giải quyết hồ sơ dịch vụ công trực tuyến tại trụ sở UBND TT.Phước Bửu, Bộ phận một cửa UBND huyện. “Nhiều người chưa biết sử dụng máy tính. Do đó, khi đến liên hệ công việc đăng ký tài khoản trên dịch vụ công quốc gia, tỉnh, họ gặp đôi chút khó khăn. Vì vậy, thành viên tổ tình nguyện luôn túc trực, hỗ trợ người dân”, chị Hòa chia sẻ.

BHXH huyện Xuyên Mộc đã đồng bộ, cập nhật dữ liệu số CCCD cho 112.801/117.525 người tham gia BHXH, BHYT, đạt tỷ lệ gần 96%; 17/17 cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn huyện (14 cơ sở nhà nước và 3 phòng khám đa khoa tư nhân) thực hiện tra cứu thông tin thẻ BHYT bằng CCCD gắn chip để khám chữa bệnh.

Đến nay, các tổ tình nguyện công nghệ số cộng đồng tại các xã, thị trấn, thôn ấp, khu phố trên địa bàn huyện Xuyên Mộc đã được kiện toàn. Các tổ hoạt động thường xuyên, công việc chủ yếu là tuyên truyền về lợi ích của thanh toán không dùng tiền mặt, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến; cài đặt định danh điện tử (VNeID), sổ sức khỏe điện tử (SSKĐT), bảo hiểm xã hội (VssID)...

Bên cạnh đó, các tổ hướng đến trang bị công cụ, ứng dụng cơ bản cho người dân để sử dụng dịch vụ, tiện ích thông minh như: mua bán trên sàn thương mại điện tử (Voso, Postmart), thanh toán không dùng tiền mặt Internet Banking (VNPT, Viettel), phản ánh hiện trường và trình duyệt các ứng dụng website… từng bước tiếp cận quá trình chuyển đổi số, hình thành công dân số.

Song song đó, các cơ quan chuyên môn huyện Xuyên Mộc đã, đang tích cực tuyên truyền, hướng dẫn về giá trị, tiện ích của ứng dụng VNeiD, trực tiếp hướng dẫn trợ giúp người dân thực hiện các quy trình, thủ tục đăng ký tài khoản định danh và xác thực điện tử tại gia đình. Đồng thời, hướng dẫn sử dụng ứng dụng VNeiD tại cơ quan công an khi công dân đến làm thủ tục đăng ký tài khoản, cấp mới, cấp đổi, cấp lại thẻ CCCD gắn chip điện tử; tập trung làm sạch dự liệu trên hệ thống Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư bảo đảm nguyên tắc “đúng, đủ, sạch, sống”; thường xuyên kiểm tra an toàn, an ninh thông tin, tuyên truyền phương thức, thủ đoạn của tội phạm ứng dụng công nghệ cao...

Qua công tác tuyên truyền, phổ biến về chuyển đổi số, người dân trên địa bàn huyện Xuyên Mộc bước đầu đã làm quen với khái niệm chuyển đổi số, từng bước cài đặt và sử dụng các ứng dụng thông minh phục vụ công việc và cuộc sống góp phần tạo sự lan tỏa, thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số.

Bài, ảnh: TRÍ NHÂN-THANH HỒNG