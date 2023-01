Mạng di động ổn định, thông suốt trong những ngày Tết

Mùng 3 Tết, đại diện 3 nhà cung cấp dịch vụ viễn thông MobiFone, Viettel, VinaPhone - VNPT cho biết, mạng viễn thông di động đã hoạt động ổn định, thông suốt trong ngày 30 Tết, thời khắc Giao thừa và từ ngày mùng 1 đến mùng 3 Tết.

Theo đó, tình trạng nghẽn mạng thoại, tin nhắn hay dịch vụ 4G đã không xảy ra. Tại các khu vực bắn pháp hoa và tập trung đông khách du lịch đã không xảy ra tình trạng nghẽn mạng. Nhu cầu sử dụng thoại, dữ liệu (data) đã được đáp ứng tốt, riêng tăng trưởng lưu lượng data hơn 30% so với dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022; chất lượng dịch vụ thông suốt, mức cải thiện trung bình tăng 15% so với ngày thường.

Nhờ chuẩn bị tốt hạ tầng, nâng cấp lưu lượng các trạm thu phát sóng nên không xảy ra tình trạng nghẽn mạng trong những ngày Tết. Trong ảnh: Công nhân Viettel kiểm tra chất lượng trạm thu phát sóng tại TP. Vũng Tàu

Với mạng VinaPhone là trong ngày 30 Tết, lưu lượng thoại và tin nhắn lại tăng gần 15% so với ngày thường. Từ ngày mùng 1 đến mùng 3 Tết, lưu lượng tin nhắn tăng tới 43% so với 2 tuần trước Tết. Ngoài ra, lượng thoại quốc tế và lưu lượng kết nối internet quốc tế đều tăng so với ngày thường…

Các nhà mạng cũng cho biết, với việc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để phân tích dữ liệu lớn (Big Data) trong vận hành đã giúp nhà mạng nắm được nhu cầu khách hàng và năng lực mạng lưới, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh, giúp nâng cao trải nghiệm thoại, truy cập internet trong dịp Tết.

Bên cạnh đó, các nhà mạng đã tăng cường năng lực hệ thống truyền dẫn, bảo đảm bảo lưu thoát lưu lượng, đủ tài nguyên cho hệ thống di động.

Nhờ đó, thông tin liên lạc đã thông suốt trong những ngày Tết.

Tin, ảnh: QUANG VŨ