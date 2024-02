Trao giải cuộc thi trực tuyến của Bộ đội Biên phòng tỉnh

Ngày 24/2, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức Hội nghị Tổng kết và trao giải “Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu 35 năm ngày Biên phòng toàn dân và 65 năm ngày Truyền thống BĐBP”.

BTC Cuộc thi tặng giấy khen cho các cá nhân tại “Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu 35 năm ngày Biên phòng toàn dân và 65 năm ngày Truyền thống BĐBP”.

Thông qua phương tiện truyền thông đại chúng và Cổng thông tin điện tử của Đảng bộ tỉnh, cuộc thi đã thu hút sự tham gia của 18.685 lượt người, gồm cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Chị Nguyễn Thị Như Quỳnh, giáo viên Trường Mầm non Phước Hiệp (TP.Bà Rịa) đạt Giải nhất “Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu 35 năm ngày Biên phòng toàn dân và 65 năm ngày Truyền thống BĐBP”

Tổng kết cuộc thi, Ban tổ chức đã tặng giấy khen cho 8 cá nhân có thành tích xuất sắc, đạt các giải theo thể lệ cuộc thi. Trong đó, chị Nguyễn Thị Như Quỳnh, giáo viên Trường Mầm non Phước Hiệp (TP.Bà Rịa) đạt giải nhất; giải nhì thuộc về Trung úy Nguyễn Quang Tuyến, Cán bộ Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Đồng Tháp; trao giải ba cho chị Phạm Thị Chung, giáo viên Trường Tiểu học Lê Thành Duy (TP.Bà Rịa). Đồng thời, BTC còn trao tặng 5 giải khuyến khích cho cá nhân có thành tích xuất sắc trong cuộc thi.

VƯƠNG LÂM