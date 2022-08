Sôi nổi "Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Nhân kỷ niệm 77 năm ngày thành lập lực lượng CAND (19/8/1945 - 19/8/2022) và 17 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2022), ngày 19/8, đoàn lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Công an tỉnh đã đến dự ngày hội tại các địa phương.

* Đoàn do ông Lê Hồng Ngọc, Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh đã đến dự ngày hội “Toàn dân bảo vệ ANTQ” tại Công ty CP Cao Su Bà Rịa (huyện Châu Đức).

Những năm qua, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ Công ty CP Cao su Bà Rịa có những chuyển biến tích cực, nội dung được đổi mới, sáng tạo phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Hằng năm, đơn vị xây dựng kế hoạch công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn nội bộ cơ quan và phát động cán bộ, công nhân viên, người lao động tích cực tham gia, xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”.

Ông Lê Hồng Ngọc, Phó chủ tịch UBMTTQVN tỉnh tặng hoa Công ty CP Cao su Bà Rịa. (Ảnh: Thuỳ Hương)

* Đoàn do ông Huỳnh Bách Chiến, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã đến dự ngày hội “Toàn dân bảo vệ ANTQ” tại xã Kim Long (huyện Châu Đức).

Từ đầu năm đến nay, công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trên địa bàn xã Kim Long được thực hiện tốt. Các mô hình “Camera an ninh”, “Tiếng kẻng an ninh”, “Tổ liên gia tự quản” phát huy hiệu quả và tiếp tục được nhân rộng. Nhiều mô hình được tiếp tục xây dựng như: “Đường dây nóng Trưởng Công an xã”, “Tiếng loa an ninh”, “Móc khóa tố giác tội phạm”.

Ông Huỳnh Bách Chiến, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng xã Kim Long (huyện Châu Đức) tại ngày hội "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" (Ảnh: Bích Ngọc)

* Đoàn do Đại tá Bùi Văn Thảo, Giám đốc Công an tỉnh đã đến dự ngày hội "Toàn dân bảo vệ ANTQ" tại xã Sông Xoài (TX.Phú Mỹ).

Thời gian qua, cùng với công tác tuyên truyền vận động người dân tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”, địa phương còn triển khai nhiều mô hình bảo đảm ANTT đến quần chúng nhân dân. Do đó, tình hình ANTT được giữ vững, không xảy ra vụ việc nghiêm trọng.

Đại tá Bùi Văn Thảo, Giám đốc Công an tỉnh tặng quà cho người dân trên địa bàn xã Song Xoài (TX.Phú Mỹ). (Ảnh: Trần Tiến)

* Đoàn do Đại tá Trần Thị Kim Phụng, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã đến dự ngày hội "Toàn dân bảo vệ ANTQ" tại phường Phước Trung (TP. Bà Rịa).

Trong 8 tháng đầu năm 2022, tình hình ANCT trên địa bàn phường Phước Trung cơ bản được giữ vững, nhân dân luôn tin tưởng vào đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Phong trào "Toàn dân bảo vệ ANTQ" được thực hiện rộng khắp trên địa bàn và đạt được nhiều kết quả tích cực, đại bộ phận nhân dân đều hưởng ứng tích cực và tự giác đấu tranh phòng chống tội phạm, góp phần xây dựng phường ngày càng giàu đẹp, nhân dân yên tâm lao động sản xuất. Qua phong trào, nhân dân đã cung cấp 24 tin tức có giá trị, giúp Công an phường phát hiện, xử lý 37 đối tượng vi phạm hành chính.

Đại tá Trần Thị Kim Phụng, Phó Giám đốc Công an tỉnh tặng hoa ngày hội "Toàn dân bảo vệ ANTQ" tại phường Phước Trung. (Ảnh: Minh Nhân)

* Thời gian qua, phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” tại phường Long Toàn (TP.Bà Rịa) ngày càng phát huy hiệu quả trong công tác phối hợp, đấu tranh phòng chống tội phạm. Qua thực hiện phong trào người dân đã cung cấp cho công an 40 tin có giá trị, giúp công an phường điều tra, truy bắt nhiều đối tượng phạm tội.

Đại diện UBND TP.Bà Rịa tặng giấy khen cho cá nhân phường Long Toàn có thành tích xuất sắc trong phong trào "Toàn dân bảo vệ ANTQ". (Ảnh: Trí Nhân)

Tại những nơi đến dự, lãnh đạo tỉnh đã đánh giá cao phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”. Phong trào đã được toàn dân hưởng ứng, tạo được sự đồng thuận cao. Công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong toàn tỉnh được thực hiện tốt. Tội phạm được kiểm soát, ngày càng có nhiều người dân tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị cho công an từ đó xây dựng được hệ thống phòng tuyến vững chắc trong nhân dân.

Dịp này, các địa phương đã tặng bằng khen, giấy khen và nhiều phần quà cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”.

Nhóm PV