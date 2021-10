Tích hợp dữ liệu tiêm vắc xin vào CCCD gắn chíp

Tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, dữ liệu tiêm vắc xin COVID-19 tích hợp vào CCCD gắn chíp đang được lực lượng công an cơ sở xác minh, nhập liệu đồng bộ lên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Cán bộ Công an xã Kim Long, huyện Châu Đức nhập liệu tiêm vắc xin COVID-19 vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để tích hợp vào thẻ CCCD gắn chíp.

Huyện Châu Đức hiện có hơn 106.700 công dân đã được tiêm mũi 1 vắc xin COVID-19. Để tạo thuận lợi cho người dân, từ ngày 23/10, lực lượng công an 16 xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã triển khai nhập liệu tiêm chủng để tích hợp vào cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư (CSDLQGVDC).

Tại xã Kim Long, huyện Châu Đức có hơn 10 ngàn người đã được tiêm chủng từ 1-2 mũi vắc xin COVID-19. Do đó, để đảm bảo yêu cầu nhập liệu chính xác trước khi đồng bộ lên hệ thống DLQGVDC, lực lượng công an thôn đã phải xuống tận nhà từng người dân để hướng dẫn, kê khai và thu thập dữ liệu tiêm chủng.

Trung tá Nguyễn Minh Hòa, Trưởng Công an xã Kim Long, huyện Châu Đức cho biết, trong quá trình nhập liệu, khó khăn lớn nhất là danh sách những người được tiêm chủng bên y tế cung cấp thiếu mã lô vắc xin, trong khi đó phần mềm nhập liệu bắt buộc phải có thông tin này. Vì vậy, để khắc phục khó khăn này, công an thôn phải xuống từng nhà để mượn giấy xác nhận tiêm vắc xin của người dân đưa về cho cán bộ nhập liệu.

Việc nhập liệu thông tin tiêm vắc xin COVID-19 vào CCCD gắn chíp được người dân đồng tỉnh ủng hộ. Ông Nguyễn Thanh Phương, tổ 14, thôn Hưng Long, xã Kim Long cho biết: “Việc tích hợp thông tin tiêm chủng vào dữ liệu dân cư quốc gia mà cụ thể là CCCD gắn chíp là rất thiết thực. Khi có yêu cầu cung cấp thông tin về việc tiêm vắc xin COVID-19 tôi chỉ cần xuất trình CCCD gắn chíp là được, không phải phiền hà nhiều giấy tờ”.

Đại úy Nguyễn Xuân Vũ, Đội phó Đội QLHC về TTXH-Công an huyện Châu Đức cho biết, sau khi công việc nhập liệu đã được đồng bộ trên hệ thống DLQGVDC thì người dân chỉ cần quét mã QR-Code trên CCCD gắn chíp và tất cả thông tin tiêm chủng vắc xin COVID-19 đã được thể hiện trên đó. “Công an các xã, thị trấn đang đẩy nhanh tiến độ nhập liệu thông tin COVI-19 vào thẻ CCCD gắn chíp cho người dân. Theo kế hoạch đề ra đến ngày 1/11/2021, công tác nhập liệu phải hoàn thành” - Đại úy Vũ nhấn mạnh.

Còn tại thị trấn Long Hải, huyện Long Điền đã có hơn 20 ngàn người cư trú đã được tiêm vắc xin COVID-19. Để đảm bảo tiến độ tích hợp dữ liệu này vào CSDLQGVDC, Công an TT.Long Hải được Công an tỉnh bố trí 1 máy tính và 1 cán bộ hỗ trợ nhập liệu. Các CBCS chia ca làm xuyên suốt 24/24 giờ để tiến hành nhập liệu cho kịp tiến độ. Những trường hợp thiếu thông tin về việc tiêm vắc xin COVID-19 được CSKV xuống từng cơ sở để rà soát, xác minh từng trường hợp. Đến thời điểm này, công an thị trấn đã cập nhật trên 5.000 người tiêm chủng vào hệ thống DLQGVDC.

Đại úy Phạm Văn Sáng, Công an TT. Long Hải, huyện Long Điền cho biết, sau mỗi trường hợp được tiêm vắc xin COVID-19 thì lực lượng công an lập danh sách chuyển về bộ phận nhập liệu Công an TT.Long Hải để cập nhật vào phần mềm CSDLQGVDC. Hiện tại, Công an TT.Long Hải đã nhập được 5 ngàn nhân khẩu. “Được sự quan tâm của Công an tỉnh và Công an huyện bổ sung máy để nhập dữ liệu nên chúng tôi sẽ cố gắng hoàn thành việc nhập liệu tiêm vắc xin COVID-19 trong thời gian sớm nhất” - Đại uý Phạm Văn Sáng nói.

Việc nhập liệu tiêm vắc xin COVID-19 vào CSDLQGVDC và được tích hợp vào CCCD gắn chíp yêu cầu phải chính xác, bảo mật. Do đó, những trường hợp thông tin không trùng khớp lực lượng cơ sở phải tiến hành xác minh, đối chiếu và điều chỉnh kịp thời. Tính đến ngày 25/10, toàn tỉnh có hơn 895 ngàn công dân đã được tiêm ít nhất một mũi vắc xin COVID-19. Để đảm bảo tiến độ tích hợp dữ liệu này lên hệ thống CSDL QGVDC, trong ngày 24/10, Công an tỉnh cũng đã tăng cường 82 CBCS hỗ trợ công an các xã, phường, thị trấn thực hiện công tác nhập liệu trên hệ thống DLQGVDC.

Thời gian tới, người dân sẽ thuận tiện hơn khi tra cứu thông tin tiêm vắc xin COVID-19 trên thẻ CCCD gắn chíp. Ngoài thông tin tiêm chủng thì thông tin bằng lái xe, bảo hiểm xã hội và nhiều tiện ích khác cũng sẽ được tích hợp trên tấm thẻ này và thay thế rất nhiều loại giấy tờ khác.

Bài, ảnh: PHƯỚC AN