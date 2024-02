Tập trung các giải pháp để nhân dân đón Tết an toàn, vui tươi

Sáng 5/2, ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 1 và một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 2/ 2024. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các sở, ngành, địa phương.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ lưu trú đạt thấp

Thông tin tại cuộc họp, đại diện Sở KH-ĐT cho biết, tháng 1/2024, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh có dấu hiệu tích cực. Các nhóm ngành chính đều tăng trưởng cao hơn hoặc bằng so với Nghị quyết đề ra. Giá trị sản xuất công nghiệp trừ dầu khí tăng 18,08%; Doanh thu dịch vụ du lịch lữ hành tăng 18,26%; Giá trị sản xuất nông nghiệp tăng 4,25% so cùng kỳ; giá trị sản xuất ngư nghiệp tăng 3,7% so cùng kỳ; Giá trị sản xuất lâm nghiệp tăng 1,01% so cùng kỳ; Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải tăng 15%.

Giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 tính đến hết tháng 1/2024 đạt 10,37% so với kế hoạch giao, cao hơn tỷ lệ giải ngân cùng kỳ năm 2023 (năm 2023 đạt 5,32%).

Các lĩnh vực văn hóa thể thao, y tế, giáo dục, khoa học công nghệ, thông tin truyền thông,... đều triển khai đầy đủ, kịp thời các chương trình, kế hoạch theo lộ trình. Bảo đảm ổn định đời sống nhân dân và duy trì trật tự an toàn xã hội; công tác cải cách hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo,… có nhiều cải thiện.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, tháng 1 vẫn còn một số hạn chế. Đó là tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ lưu trú, giá trị xuất nhập khẩu đạt thấp hơn so với Nghị quyết đề ra.

Cụ thể, theo Nghị quyết đề ra tổng mức bán lẻ hàng hóa trên địa bàn tỉnh tăng 11,62%, tuy nhiên chỉ tiêu này chỉ tăng 6,92% so với cùng kỳ, đạt 7.124 tỷ đồng.

Doanh thu dịch vụ lưu trú đạt 549 tỷ đồng, giảm 1,99% so với cùng kỳ (trong khi NQ đề ra tăng 13%). Tổng lượt khách lưu trú tại các cơ sở lưu trú du lịch đạt 595.000 lượt, giảm 2,97%; riêng khách quốc tế lưu trú đạt 14.000 lượt, giảm 3,48% so với cùng kỳ.

Xây dựng kế hoạch xúc tiến thương mại, hỗ trợ tiêu thụ các mặt hàng cho DN

Trước thực trạng trên, trong tháng 2, bên cạnh việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, chống hàng giả, chống tăng giá, bình ổn thị trường; Tỉnh tổ chức chương trình kết nối cung cầu. Trong đó, đặc biệt chú ý liên kết vùng, phối hợp các tỉnh, thành lân cận để tạo nguồn hàng hóa ổn định số lượng, đảm bảo chất lượng tốt nhất phục vụ cho nhu cầu của người dân.

UBND tỉnh cũng yêu cầu các ngành rà soát, lập danh sách các sản phẩm, mặt hàng được sản xuất trên địa bàn tỉnh, có kế hoạch xúc tiến thương mại, hỗ trợ tiêu thụ các mặt hàng cho DN, hộ kinh doanh, người dân của tỉnh trước, trong và sau dịp Tết. Nghiên cứu đổi mới hình thức, nâng cao chất lượng tổ chức các Hội chợ triễn lãm, giới thiệu sản phẩm, bảo đảm các mặt hàng trưng bày phải chất lượng, có thương hiệu, đẳng cấp.

Trong lĩnh vực du lịch, thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh, an toàn cho du khách, xây dựng môi trường thân thiện, mến khách. Đồng thời, duy trì đường dây nóng tiếp nhận, giải quyết nhanh những khiếu nại, tố cáo của du khách và kịp thời hỗ trợ, cung cấp thông tin phục vụ du khách. Xử lý triệt để những hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch để tránh gây tác động xấu đến môi trường du lịch

Đối với hoạt động giao thông vận tải, tạo thuận lợi cho đơn vị vận tải hoạt động theo tuyến cố định được trang bị, đầu tư xe trung chuyển phục vụ đưa đón khách đến bến xe, đến điểm đón trả, khách đã được công bố theo quy định để đảm bảo thuận lợi cho hành khách vào bến và rời bến được thuận tiện, an toàn; thực hiện công tác bảo đảm an toàn giao thông, giải quyết sự cố, chống ùn tắc giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân.

Đặc biệt, trong lĩnh vực du lịch tập trung thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch cúm gia cầm, lỡ mồm long móng gia súc, heo tai xanh, dịch tả heo Châu Phi, viêm da nổi cục trên trâu bò; Tăng cường công tác kiểm dịch, kiểm soát vận chuyển động vật và sản phẩm động vật; kiểm tra hoạt động các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh; Tiếp tục theo dõi tình hình cung ứng và tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi. Kiểm tra, thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy rừng mùa khô 2023-2024 trên địa bàn tỉnh trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thọ yêu cầu các Sở, ngành địa phương rà soát xem những vấn đề gì còn bất cập, hạn chế; qua đó đề xuất các giải pháp và phương án xử lý triệt để, dứt điểm. Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các Sở, ngành chú ý đến chú trọng đến các vấn đề an ninh trật tự, an toàn giao thông, bảo đảm nhân dân đón Tết vui tươi, an toàn.

