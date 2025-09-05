Vùng 2 Hải quân phát động ủng hộ nhân dân Cuba

Hưởng ứng lời kêu gọi của Ban Chấp hành Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, trong hai ngày 3 và 4-9, các đơn vị thuộc Vùng 2 Hải quân, gồm: Lữ đoàn 171 (đóng quân tại TPHCM), Trung tâm Huấn luyện, Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật (đóng quân tại tỉnh Đồng Nai) tổ chức lễ phát động ủng hộ nhân dân Cuba với chủ đề “65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba”.

Đây là hoạt động thiết thực nằm trong “Năm hữu nghị Việt Nam – Cuba 2025”, kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (1960 -2025).

Cán bộ, chiến sĩ Trung tâm Huấn luyện, Vùng 2 Hải quân ủng hộ nhân dân Cuba.

Phát biểu tại lễ phát động, Thủ trưởng các đơn vị nhấn mạnh: Hoạt động mang ý nghĩa nhân đạo sâu sắc nhằm huy động nguồn lực hỗ trợ nhân dân Cuba; đồng thời, là dịp để tri ân những nghĩa cử cao đẹp mà nhân dân Cuba đã dành cho Việt Nam trong những năm tháng chiến tranh gian khổ.

Hoạt động còn mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc cho cán bộ, chiến sĩ các đơn vị về truyền thống “Tương thân tương ái” tốt đẹp của dân tộc, về mối quan hệ hữu nghị, tình cảm son sắt giữa Việt Nam - Cuba trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

Cán bộ, chiến sĩ, hội viên phụ nữ Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật, Vùng 2 Hải quân ủng hộ nhân dân Cu Ba.

Thủ trưởng các đơn vị yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ tham gia ủng hộ nhân dân Cu Ba trên tinh thần tự nguyện, phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị, bảo đảm thiết thực, ý nghĩa.

Tại lễ phát động, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị đã tham gia ủng hộ. Hoạt động ủng hộ sẽ tiếp tục được duy trì đến hết ngày 16-10-2025.

Các thí sinh tham gia thi nhận thức tại hội thi cán bộ ngành giỏi

Nhằm tạo khí thế thi đua trong toàn đơn vị, ngay sau lễ phát động, Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật, Vùng 2 Hải quân đã tổ chức khai mạc hội thi cán bộ ngành giỏi năm 2025 với 40 thí sinh tham gia thi ở các nội dung: Nhận thức chung về các mặt công tác Tham mưu, Chính trị, Hậu cần – Kỹ thuật, thực hành tổ chức phương pháp huấn luyện, tổ chức thực hiện ngày kỹ thuật ở đơn vị; Trung tâm Huấn luyện, Vùng 2 Hải quân tổ chức bế mạc giải thi đấu bóng chuyền chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

MẠNH THẮNG