Sáng 8/9, tại phường Phước Thắng, TPHCM, Lữ đoàn 171, Vùng 2 Hải quân tổ chức trao Quyết định thăng quân hàm cho Hạ sĩ quan - Binh sĩ. Thượng tá Nguyễn Thế Hùng, Phó Lữ đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Lữ đoàn 171 dự và trao quyết định.

Thủ trưởng Lữ đoàn 171 trao quyết định thăng quân hàm cho Hạ sĩ quan - Binh sĩ.

Tại hội nghị, Lữ đoàn đã trao các quyết định của Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân và Lữ đoàn 171 thăng quân hàm từ binh nhất lên Hạ sĩ và từ Trung sĩ lên Thượng sĩ cho các đồng chí Hạ sĩ quan - Binh sĩ trong Lữ đoàn.

Thượng tá Nguyễn Thế Hùng, Phó Lữ đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Lữ đoàn 171 cho biết: Trong thời gian qua Lữ đoàn thực hiện nhiều nhiệm vụ, đặc biệt là tham gia cùng các cùng lực lượng tổ chức diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Với tinh thần đoàn kết thống nhất cao, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn đã khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong những thành tích mà Lữ đoàn đạt được có sự đóng góp rất lớn của các đồng chí Hạ sĩ quan – Binh sĩ.

Các đồng chí Hạ sĩ quan – Binh sĩ tham dự hội nghị.

Thượng tá Nguyễn Thế Hùng biểu dương và ghi nhận những thành tích mà các đồng chí Hạ sĩ quan - Binh sĩ trong toàn Lữ đoàn đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, tin tưởng các đồng chí tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, nêu cao tinh thần trách nhiệm, không ngừng phấn đấu, học tập sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

MẠNH THẮNG - ANH THƠ