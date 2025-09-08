Lữ đoàn 167 tổ chức tập huấn sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp mới ra trường

Sáng 8-9, tại TPHCM, Lữ đoàn 167, Vùng 2 Hải quân khai mạc lớp tập huấn, bồi dưỡng sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp (QNCN) mới ra trường, mới về nhận công tác tại đơn vị năm 2025. Thượng tá Lê Đức Thảnh, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 167 dự và phát biểu chỉ đạo. Cùng dự buổi lễ có hơn 50 cán bộ giáo viên và sĩ quan, QNCN mới ra trường.

Các đại biểu tham dự lễ khai mạc lớp tập huấn.

Diễn ra trong thời gian 14 ngày (từ ngày 8 đến ngày 22-9) lớp tập huấn tập trung vào các nội dung: Chức năng, nhiệm vụ của Lữ đoàn; truyền thống, chiến công của Quân chủng Hải quân, Vùng 2, Lữ đoàn 167; tình hình biển, đảo hiện nay; kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá năm 2025; công tác SSCĐ, huấn luyện, xây dựng nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật; công tác hậu cần, kỹ thuật…

Phát biểu khai mạc tập huấn, Thượng tá Lê Đức Thảnh, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 167 nhấn mạnh: Những nội dung tập huấn có ý nghĩa quan trọng trong công tác huấn luyện. Thông qua tập huấn nhằm cập nhật những nội dung mới, giúp cán bộ nâng cao kiến thức. Trên cơ sở đó củng cố về tổ chức, phương pháp nâng cao chất lượng huấn luyện, tổ chức triển khai, chỉ đạo huấn luyện sát với tình hình thực tế của đơn vị và từng loại vũ khí trang bị, phù hợp với đối tượng tác chiến...

Thượng tá Lê Đức Thảnh yêu cầu ban tổ chức lớp học, tổ giáo viên cần duy trì, điều hành các nội dung tập huấn theo đúng kế hoạch, tổ chức kiểm tra chặt chẽ, đánh giá kết quả học tập đúng thực chất.

Thượng tá Lê Đức Thảnh, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 167 phát biểu khai mạc lớp tập huấn.

Đối với đội ngũ sĩ quan, QNCN mới ra trường, mới về nhận công tác tại đơn vị phải tham gia tập huấn với tinh thần nghiêm túc; chủ động nắm bắt các nội dung tập huấn để vận dụng hiệu quả vào thực tiễn nhiệm vụ, làm cơ sở nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy, huấn luyện, diễn tập và xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Trước đó, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn 167 đã gặp mặt, giao nhiệm vụ cho sĩ quan, QNCN mới về đơn vị năm 2025. Tại buổi gặp mặt các quân nhân được xem phim truyền thống; trình bày hoàn cảnh gia đình, tâm tư, nguyện vọng, năng khiếu của bản thân và nắm thông tin tổ chức biên chế trong đơn vị.

MẠNH THẮNG - HÙNG CƯỜNG