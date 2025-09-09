Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM khảo sát tại phường Vũng Tàu và phường Rạch Dừa

Sáng 9/9, Đoàn công tác số 7, Đoàn ĐBQH TPHCM do bà Nguyễn Thị Yến, Nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Nhóm Nữ ĐBQH Việt Nam làm Trưởng đoàn đã khảo sát chuyên đề về công tác triển khai, tổ chức thực hiện chủ trương của Trung ương về chuyển đổi số, thực hiện Đề án 06; cải cách thủ tục hành chính liên thông, trực tuyến, phi địa giới hành chính; xây dựng chính quyền số, xã hội số tại phường Vũng Tàu và phường Rạch Dừa.

Đoàn đã khảo sát tại các quầy thực hiện thủ tục hành chính, trao đổi, nắm bắt tình hình giải quyết thủ tục hành chính liên thông, trực tuyến, phi địa giới hành chính. Đồng thời làm việc với UBND phường Rạch Dừa cùng Tổ địa bàn tiếp nhận thủ tục hành chính phi địa giới phường Vũng Tàu.

Đoàn khảo sát tại các quầy thực hiện thủ tục hành chính.

Tại phường Rạch Dừa, đoàn ghi nhận phường đã đảm bảo cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình và số hóa hồ sơ, việc ứng dụng nền tảng số giúp kết nối và chia sẻ dữ liệu giữa các bộ phận, đơn vị liên quan, giúp người dân và doanh nghiệp rút ngắn thời gian thực hiện. Thủ tục hành chính tại phường được triển khai gồm 99 thủ tục trực tuyến toàn trình và 299 thủ tục trực tuyến một phần.

Từ ngày 1/7 đến 6/9, trung tâm phục vụ hành chính công phường Rạch Dừa tiếp nhận 2.446 hồ sơ, đã giải quyết 2.242 hồ sơ, đang giải quyết 204 hồ sơ. Số lượng thủ tục hành chính cung cấp qua cổng dịch vụ công quốc gia có 403 thủ tục, đạt 100%...

Phường Rạch Dừa kiến nghị Chính phủ sớm chỉ đạo các bộ ngành tham mưu thống nhất việc sử dụng các loại giấy tờ, tài liệu trong trường hợp thông tin đã được tích hợp trên căn cước điện tử, tài khoản định danh điện tử; xem xét giao các phòng chuyên môn thuộc UBND cấp xã là đơn vị dự toán cấp I để tạo điều kiện giải quyết công việc nhanh, gọn. Cùng với đó, đề xuất thành phố bố trí thêm cán bộ chuyên ngành công nghệ thông tin, bổ sung nhân sự chuyên môn về cấp xã, cập nhật đầy đủ các thủ tục hành chính lên hệ thống dịch vụ công quốc gia; tập huấn CNTT, an toàn thông tin cho cán bộ, công chức….

Bà Nguyễn Thị Yến trao đổi, nắm bắt thông tin về tình hình thực hiện thủ tục hành chính tại phường Vũng Tàu.

Tương tự, tại phường Vũng Tàu, việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cũng diễn ra thông suốt. Từ ngày 1/8 đến 29/8, phường đã tiếp nhận 2.077 hồ sơ, 100% được tiếp nhận trực tuyến. Từ ngày 1/7 đến 29/8, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn chiếm 91,2%... Tuy nhiên, vẫn còn một số vướng mắc như phần mềm quản lý văn bản chưa ổn định, phần mềm một cửa chạy chậm gây khó khăn cho các lĩnh vực phát sinh nhiều hồ sơ như sao y - chứng thực. Một số phần mềm hệ thống chưa liên thông với phần mềm một cửa của TPHCM…

Đánh giá cao kết quả các đơn vị, địa phương đạt được trong công tác triển khai, tổ chức thực hiện các chủ trương, quy định của Trung ương về công tác chuyển đổi số, Đề án 06, cải cách TTHC…, bà Nguyễn Thị Yến, trưởng đoàn công tác đề nghị phường Vũng Tàu và Rạch Dừa tăng cường chỉ đạo, lãnh đạo thường xuyên, sâu sát trong công tác cải cách TTHC, chuyển đổi số. Song song đó, đổi mới phương pháp tổ chức thực hiện, nhất là việc hỗ trợ người dân trong công tác chuyển đổi số… Đoàn ghi nhận những đề xuất, kiến nghị của các phường để tổng hợp báo cáo và làm việc với UBND thành phố.

