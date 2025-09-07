Đoàn công tác tỉnh Quảng Trị trao đổi kinh nghiệm phát triển du lịch với phường Vũng Tàu

Chiều 7/9, phường Vũng Tàu (TP. Hồ Chí Minh) đã tiếp đoàn công tác tỉnh Quảng Trị đến thăm, trao đổi kinh nghiệm về phát triển du lịch.

Quang cảnh buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Tấn Bản, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Vũng Tàu thông tin, phường Vũng Tàu thành lập trên cơ sở sáp nhập 7 phường trung tâm. Đây là phường trung tâm lớn nhất của TP. Hồ Chí Minh, là phường ven biển, giữ vai trò cửa ngõ kinh tế biển của vùng Đông Nam Bộ, là "trái tim" du lịch của thành phố.

Ông Nguyễn Tấn Bản, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Vũng Tàu thông tin về tình hình du lịch của phường tại buổi tiếp.

Phường Vũng Tàu sở hữu bờ biển dài gần 20km, là lợi thế nổi bật để phát triển du lịch nghỉ dưỡng. Phường có 950 cơ sở lưu trú, cung ứng hơn 15.700 phòng, trong đó hơn 40 khách sạn 2 - 5 sao, đáp ứng đa dạng nhu cầu du khách. Hoạt động thể thao, giải trí biển phong phú với các loại hình: mô tô nước, dù lượn, kayak, lướt ván buồm...

Nhiều năm qua, địa phương đã chú trọng đầu tư đồng bộ hạ tầng ven biển như: đường Hạ Long, Thùy Vân, Trần Phú, Quang Trung, Công viên Bãi Trước, Quảng trường Cột Cờ, chỉnh trang trục đường Thùy Vân… tạo nền tảng vững chắc để Vũng Tàu khẳng định vị thế trung tâm du lịch biển của khu vực.

Phường đang kêu gọi đầu tư nhiều dự án: khu đô thị cù lao Bến Đình, Mũi Nghinh Phong, Cảng tàu khách quốc tế... để phát triển đô thị du lịch chất lượng cao, nâng tầm du lịch biển của Vũng Tàu.

Ông Hoàng Xuân Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, Trưởng Ban chỉ đạo Phát triển du lịch tỉnh cho biết, Quảng Trị có gần 200km bờ biển với các bãi biển như Nhật Lệ, Bảo Ninh, Quang Phú... Cùng với đó, tỉnh có nhiều hang động nổi tiếng như: Sơn Đoòng, động Phong Nha, động Thiên Đường...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị bày tỏ ấn tượng về bộ mặt du lịch của phường Vũng Tàu, đặc biệt là sự đầu tư bài bản, khang trang khu vực Bãi Sau, tạo điểm nhấn phát triển du lịch ven biển.

Ông Hoàng Xuân Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, Trưởng Ban chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh trao đổi tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, các đại biểu tỉnh Quảng Trị đã trao đổi kinh nghiệm về công tác quy hoạch, hình thức xã hội hóa đầu tư, triển khai các dự án công viên ven biển, đặc biệt là dự án chỉnh trang trục đường Thùy Vân (Bãi Sau).

Lãnh đạo phường Vũng Tàu đã thông tin về trình tự, thủ tục, kinh nghiệm trong giải phóng mặt bằng, công tác xã hội hóa kêu gọi đầu tư, triển khai dự án.

Ông Nguyễn Tấn Bản, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Vũng Tàu tặng quà lưu niệm đến ông Hoàng Xuân Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị.

Ông Hoàng Xuân Tân cho biết, tỉnh đang xây dựng đề án quản lý, phát triển du lịch, đặc biệt là du lịch ven biển. Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Trị trân trọng cảm ơn lãnh đạo, các phòng, ban của phường Vũng Tàu đã trao đổi nhiều thông tin bổ ích và cho biết sẽ sớm áp dụng kinh nghiệm của phường để phát triển du lịch địa phương.

Tin, ảnh: CẨM NHUNG