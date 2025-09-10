Bồi dưỡng kiến thức Đảng cho quần chúng ưu tú

Từ ngày 9 đến 13/9, Trung tâm Chính trị phường Vũng Tàu (TP.HCM) tổ chức lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa I năm 2025.

Tham dự lớp bồi dưỡng có gần 80 quần chúng ưu tú của các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ phường Vũng Tàu.

Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng.

Giảng viên Học viện Cán bộ TP.Hồ Chí Minh và Thường trực Đảng ủy phường Vũng Tàu truyền giảng đến các quần chúng ưu tú những chuyên đề như: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

THI PHONG