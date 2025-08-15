Sáng 15/8, Đảng bộ xã Long Điền, TPHCM đã tổ chức phiên chính thức Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 với 200 đại biểu được triệu tập, đại diện cho 1.780 đảng viên đang sinh hoạt tại 53 chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ xã.

Đại diện lãnh đạo TPHCM tặng hoa của Thành ủy TPHCM chúc mừng Đại hội Đại biểu xã Long Điền.

Xã Long Điền được thành lập trên cơ sở hợp nhất xã Tam An và TT. Long Điền, có diện tích 37,12km², dân số đạt 22.633 người. Đây là bước chuyển lớn về tổ chức bộ máy, tạo động lực mới cho phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng yêu cầu đổi mới, tạo cơ hội để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phát huy tiềm năng, lợi thế, tạo bứt phá trong nhiệm kỳ tới.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.

Báo cáo chính trị trình bày tại Đại hội cho thấy, nhiệm kỳ 2020-2025, cấp ủy, chính quyền TT. Long Điền và xã Tam An đã đoàn kết, nỗ lực thực hiện đạt và vượt 100% chỉ tiêu Nghị quyết. Kinh tế phát triển đúng hướng; ngành thương mại, dịch vụ phát triển khởi sắc; phát triển nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới đạt hiệu quả; ngành tiểu thủ công nghiệp từng bước phát triển, thu ngân sách trên địa bàn đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết. Công tác quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng, chỉnh trang đô thị; quản lý đất đai, tài nguyên và môi trường được quan tâm, kịp thời phát hiện và xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm theo đúng quy định...

Các đại biểu tham dự Đại hội.

Trong nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ xã Long Điền phấn đấu xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đảm bảo quốc phòng, an ninh; nâng cao chất lượng cuộc sống và hạnh phúc của Nhân dân, xây dựng xã Long Điền phát triển toàn diện, mạnh về thương mại, dịch vụ. Kinh tế phát triển theo hướng “Thương mại, Dịch vụ - Nông nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp”.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Long Điền, TPHCM khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt đại hội.

Đảng bộ đã đề ra các mục tiêu cụ thể trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng như: phấn đấu tốc độ tăng trưởng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn bình quân 10%/năm; tổng thu ngân sách trên địa bàn 67 tỷ đồng, hàng năm tăng thu 5%; tỷ lệ rác thải sinh hoạt thu gom xử lý đạt 100%; đến năm 2030, thu nhập bình quân đầu người đạt 101,332 triệu đồng, tăng 10% so với năm 2025; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2026-2030 dưới 1%; phấn đấu tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 97% trở lên; 100% chỉ thị, nghị quyết của Đảng được cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch thực hiện; phấn đấu hoàn thành tỷ lệ kết nạp đảng viên mới hàng năm đạt 3% tổng số đảng viên; 95% tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên...

Đến dự và phát biểu chỉ đạo, ông Lê Hoàng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM nhấn mạnh, xã Long Điền nằm ở giao điểm các trục giao thông kết nối quan trọng của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây với các trục giao thông lớn và kết nối đang được hình thành; có tiềm năng phát triển các khu đô thị sinh thái chất lượng cao, phát triển các tổ hợp thương mại giải trí hiện đại và hệ thống di tích làng nghề phong phú, có giá trị văn hóa lịch sử. Đây là những điều kiện thuận lợi để Long Điền xây dựng chuỗi sản phẩm du lịch gắn với phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa, kết hợp khai thác du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm để phát triển kinh tế của địa phương.

Để thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Long Điền, nhiệm kỳ 2025-2030 đề ra, ông Lê Hoàng Hải yêu cầu, Đảng bộ xã Long Điền nghiên cứu xây dựng cụ thể tour, tuyến du lịch gắn với các địa danh lịch sử, khuyến khích người dân tham gia làm du lịch cộng đồng, các sản phẩm đặc trưng của địa phương. Đồng thời huy động mọi nguồn lực xã hội để phát triển hạ tầng, chỉnh trang đô thị, cảnh quan, bảo tồn và tôn tạo các di tích một cách bền vững.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

Tại Đại hội, Ban chấp hành Đảng bộ xã Long Điền khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã ra mắt gồm 27 đồng chí. Ông Trần Thanh Hùng được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Long Điền.

Đại hội cũng đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

Các đại biểu ủng hộ hỗ trợ đồng bào thuộc khu vực miền núi và trung du Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ khắc phục hậu quả do lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt.

Tại Đại hội, hưởng ứng lời kêu gọi của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về việc chung tay hỗ trợ đồng bào thuộc khu vực miền núi và trung du Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ khắc phục hậu quả do lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt, xã Long Điền đã phát động đợt quyên góp trong cán bộ, đảng viên nhằm ủng hộ, tiếp sức cho đồng bào sớm vượt qua khó khăn, nhanh chóng khôi phục sản xuất và ổn định cuộc sống.

Tin, ảnh: ĐÔNG HIẾU