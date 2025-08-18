Xây dựng phường Tân Phước thành thành đô thị thông minh, trung tâm logistics hiện đại

Ngày 18-8, đã diễn ra Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường Tân Phước (TPHCM) lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ông Võ Văn Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM đến dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Phường Tân Phước được thành lập trên cơ sở sáp nhập phường Tân Phước và phường Phước Hòa của TP. Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây, với diện tích khoảng 8.361ha, dân số khoảng 31.000 người. Phường có vị trí chiến lược quan trọng, giáp sông Thị Vải, là một trong những cửa ngõ của vùng Đông Nam Bộ.

Đây là đô thị có hệ thống giao thông đồng bộ, đường thủy bảo đảm kết nối liên vùng, gắn với các tuyến giao thông huyết mạch như quốc lộ 51, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đường liên cảng Cái Mép - Thị Vải, đường Vành đai 4, cùng hệ thống cảng biển nước sâu có khả năng tiếp nhận tàu trọng tải lớn.

Lãnh đạo TPHCM tặng hoa chúc mừng Đại hội

Trên địa bàn phường Tân Phước hiện có 1 khu công nghiệp, 13 cảng biển và 16 cảng thủy nội địa đang hoạt động. Hạ tầng các khu công nghiệp được đầu tư đồng bộ, trong đó Khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3 được xây dựng hiện đại, thu hút nhiều doanh nghiệp FDI. Cùng với hệ thống cảng biển và cảng thủy nội địa, các yếu tố này đã thúc đẩy công nghiệp hóa, tăng trưởng bền vững, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo việc làm, nâng cao thu nhập và ổn định đời sống nhân dân. Cái Mép - Thị Vải thuộc địa bàn phường Tân Phước có thể đón được những siêu tàu container. Ngoài ra, phường Tân Phước có vị trí chiến lược trong vùng công nghiệp - cảng biển - logistics, trực tiếp kết nối với các khu công nghiệp lớn, cảng Cái Mép - Thị Vải và các tuyến giao thông quan trọng như cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đường 991B, cầu Phước An, đường Vành đai 4. Đây là lợi thế vượt trội, tạo điều kiện để phường trở thành cửa ngõ cung cấp dịch vụ thương mại, logistics cho hành lang kinh tế Cái Mép - Thị Vải - Sân bay Long Thành. Đồng thời, Tân Phước cũng là điểm trung chuyển, cung cấp dịch vụ thương mại, logistics cho hoạt động công nghiệp, dịch vụ và cảng biển khu vực phía Đông thành phố. Với nền tảng chính trị - xã hội ổn định, kinh tế phát triển nhanh, hạ tầng kỹ thuật được đầu tư đồng bộ, phường Tân Phước có tiềm năng lớn để trở thành động lực thúc đẩy tăng trưởng và phát triển bền vững của TPHCM. Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội lần thứ I nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ phường Tân Phước đặt mục tiêu xây dựng phường Tân Phước thành đô thị thông minh, trung tâm logistics hiện đại, phát triển hệ thống hạ tầng giao thông đa phương thức đồng bộ, hiện đại, bảo đảm kết nối chặt chẽ với các hành lang kinh tế trong vùng. Tối ưu hóa tiềm năng và lợi thế so sánh của địa phương. Ông Võ Văn Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM phát biểu chỉ đạo Đại hội. Phát biểu tại đại hội, ông Võ Văn Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM nhận định, những kết quả mà phường Tân Phước đạt được trong nhiệm kỳ qua là minh chứng sinh động cho sự trưởng thành về bản lĩnh chính trị, tinh thần đổi mới không ngừng và khát vọng vươn lên mạnh mẽ của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Tân Phước. Ông Võ Văn Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ phường Tân Phước, nhiệm kỳ 2025-2030. Đại hội đã công bố quyết định chỉ định BCH Đảng bộ phường Tân Phước, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ông Dương Ngọc Châu được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Tân Phước.