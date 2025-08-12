Xây dựng Phước Hải (TPHCM) thành điểm đến du lịch biển - sinh thái - nghỉ dưỡng chất lượng cao

Sáng 12-8, Đảng bộ xã Phước Hải (TPHCM) tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 phiên chính thức. 159 đảng viên ưu tú, đại diện cho hơn 1.200 đảng viên của 46 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc tham dự đại hội.

Lãnh đạo TPHCM chúc mừng Đại hội đại biểu xã Phước Hải.

Đến dự có ông Lê Hoàng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; ông Võ Huy Hoàng, Phó Ban Nội chính Thành ủy TPHCM; bà Đặng Thị Hồng Vân, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy HCM.

Đại diện các ban Đảng của Thành ủy TPHCM tham dự Đại hội.

PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN, ỔN ĐỊNH MỌI MẶT

Xã Phước Hải được thành lập trên cơ sở sáp nhập 2 đơn vị hành chính gồm thị trấn Phước Hải và xã Phước Hội, với diện tích tự nhiên hơn 70km2, dân số 43.615 người để thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Đây là bước ngoặt lớn không chỉ về hành chính, mà còn là bước đệm chiến lược để mở ra cơ hội để tái cấu trúc phát triển, quy hoạch lại không gian, khai thác hiệu quả tiềm năng sẵn có, và hướng tới mục tiêu xây dựng một xã kiểu mẫu theo định hướng đô thị sinh thái - du lịch - dịch vụ ven biển ở cửa ngõ phía Đông của TPHCM.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Phước Hải, TPHCM khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Báo cáo chính trị tại Đại hội cho thấy, nhiệm kỳ 2020-2025, xã Phước Hải thực hiện đạt và vượt 148/153 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đề ra. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu đúng hướng.

Lĩnh vực thương mại - dịch vụ, du lịch khởi sắc. Mạng lưới thương mại, dịch vụ được đầu tư, mở rộng, loại hình du lịch đa dạng, gắn với xây dựng các sản phẩm đặc trưng của địa phương. Qua đó từng bước hình thành liên kết giữa các cơ sở thương mại, dịch vụ, du lịch phục vụ nhu cầu du khách.

Các đại biểu tham dự Đại hội.

Kết cấu hạ tầng được đầu tư xây dựng, sửa chữa, nâng cấp, phục vụ thiết thực cho phát triển kinh tế, xã hội và nhu cầu của người dân, nhất là các công trình trọng điểm như Dự án cải tạo, nâng cấp đường 994; 100% tuyến đường giao thông nông thôn, đường nội đồng được cứng hóa; 100% hộ sử dụng điện an toàn; hình thành một số chuỗi liên kết tiêu thụ nông sản, góp phần giải quyết đầu ra cho nông sản và tạo công ăn việc làm, thu nhập cho người dân.

Công tác quản lý quy hoạch, quản lý đất đai, tài nguyên và bảo vệ môi trường được tăng cường. Từ năm 2020 đến nay, không có phương tiện tàu cá xâm phạm vùng biển nước ngoài. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng cao; quốc phòng - an ninh luôn được tăng cường và giữ vững, ổn định.

Công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh được chú trọng. Đảng bộ xã Phước Hải cũng không ngừng đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao nâng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, tạo uy tín và niềm tin trong nhân dân, góp phần điều hành thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị ở địa phương, được cấp ủy cấp trên đánh giá đơn vị “trong sạch - vững mạnh” nhiều năm liền.

XÂY DỰNG PHƯỚC HẢI THÀNH ĐIỂM ĐẾN DU LỊCH BIỂN CHẤT LƯỢNG CAO

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Phát triển”, nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ xã Phước Hải đặt mục tiêu: tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đảm bảo quốc phòng - an ninh; nâng cao chất lượng cuộc sống, hạnh phúc của nhân dân; xây dựng xã Phước Hải phát triển toàn diện, mạnh về thương mại - dịch vụ - du lịch; trong đó tập trung chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng “Thương mại, dịch vụ, du lịch, nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp - công nghiệp”.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Phước Hải, TPHCM khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt đại hội.

Đảng bộ xã cũng đề ra 43 chỉ tiêu cụ thể về xây dựng đảng, xây dựng chính quyền số, cải cách hành chính, phát triển kinh tế-xã hội, môi trường…

Trong đó, phấn đấu tổng thu ngân sách trên địa bàn 5 năm đạt 88,78 tỷ đồng, tăng bình quân 10%/năm; tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn bình quân 8%/năm; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công từ nguồn ngân sách hàng năm đạt từ 99% trở lên; hàng năm, tỷ lệ giải quyết hồ sơ hành chính đúng hạn trên các lĩnh vực đạt trên 99%; cắt giảm 20-30% thời gian giải quyết thủ tục đất đai, hộ khẩu, giấy phép kinh doanh; tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 95%...

Trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ xã Phước Hải cũng đưa ra 2 khâu đột phá: đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quản lý nhà nước nhằm nâng cao hiệu quả điều hành, cải cách hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến tiện lợi, nhanh chóng; xây dựng Phước Hải trở thành điểm đến du lịch biển - sinh thái - nghỉ dưỡng chất lượng cao.

Trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ xã Phước Hải định hướng xây dựng Phước Hải trở thành điểm đến du lịch biển - sinh thái - nghỉ dưỡng chất lượng cao. Trong ảnh: Du khách tham quan tại Gozoo Farm, xã Phước Hải.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Lê Hoàng Hải nhấn mạnh, xã Phước Hải sở hữu những tiềm năng và lợi thế so sánh điều kiện tự nhiên và xã hội cho phát triển du lịch, nằm trên các trục đường giao thông kết nối của trục kinh tế động lực du lịch ven biển; vùng chức năng du lịch và đô thị biển kết hợp di tích văn hóa, lịch sử, các vùng sản xuất nông nghiệp sinh thái sẽ hình thành nhiều sản phẩm du lịch khác biệt cho địa phương.

Nhiệm kỳ 2025-2030 phải là một giai đoạn chuyển mình đột phá của Phước Hải, với mục tiêu xây dựng Phước Hải trở thành một đô thị du lịch sinh thái ven biển, một điểm đến du lịch - nghỉ dưỡng chất lượng cao của TPHCM.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

Để thực hiện mục tiêu này, Đảng bộ cần tập trung xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đủ sức lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ; quan tâm nâng cao chất lượng đồng bộ từ công tác lập đến công tác quản lý quy hoạch xây dựng đô thị, gắn với quy hoạch sử dụng đất.

Địa phương cần huy động tối đa các nguồn lực, nhất là nguồn lực ngoài ngân sách, nguồn lực của doanh nghiệp và người dân để đầu tư, thúc đẩy việc thực hiện các mục tiêu của xã đã đề ra, trong đó chú trọng: đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao giá trị gia tăng trong sản xuất - kinh doanh theo hướng ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh trong phát triển các ngành, các lĩnh vực; đẩy mạnh nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, tạo sản phẩm có giá trị, thương hiệu đặc trưng phục vụ du lịch và cung ứng cho thị trường; thu hút được doanh nghiệp đầu tư các dự án du lịch có quy mô lớn, có thương hiệu, tương xứng với tiềm năng phát triển…

Địa phương cần thảo luận, phấn đấu tăng trưởng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn giai đoạn 2025-2030 bình quân hàng năm phải đạt 2 con số, tối thiểu là 10% trở lên, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số của TPHCM trong nhiệm kỳ mới. Bên cạnh đó, Phước Hải tiếp tục tập trung thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; tăng cường lãnh đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng - an ninh.

Sau Đại hội, đề nghị Đảng bộ cần bắt tay xây dựng ngay Chương trình hành động với các nhiệm vụ cụ thể để tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội với tinh thần: “rõ người, rõ việc, rõ thời hạn, rõ lộ trình, rõ trách nhiệm, rõ kết quả, rõ sản phẩm” nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đã đề ra, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của TPHCM trong thời gian tới.

Tại Đại hội, Ban chấp hành Đảng bộ xã Phước Hải khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã ra mắt gồm 27 đồng chí. Ông Võ Tài Quốc được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Phước Hải.

Đại hội cũng đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

Các đại biểu ủng hộ hỗ trợ đồng bào thuộc khu vực miền núi và trung du Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ khắc phục hậu quả do lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt.

Tại Đại hội, hưởng ứng lời kêu gọi của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về việc chung tay hỗ trợ đồng bào thuộc khu vực miền núi và trung du Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ khắc phục hậu quả do lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt, UBMTTQ Việt Nam xã Phước Hải đã phát động đợt quyên góp trong cán bộ, đảng viên nhằm ủng hộ, tiếp sức cho đồng bào sớm vượt qua khó khăn, nhanh chóng khôi phục sản xuất và ổn định cuộc sống.

