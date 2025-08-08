Xã Xuân Sơn (TPHCM) phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu

Sáng 8-8, HĐND xã Xuân Sơn (TPHCM) tổ chức Kỳ họp thứ Ba (kỳ họp chuyên đề), khoá VI, nhiệm kỳ 2021-2026 đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2025.

Xã Xuân Sơn được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã: Xuân Sơn, Sơn Bình và Suối Rao (trước đây), với tổng diện tích hơn 74km2/27.368 người.

Ông Nguyễn Việt Thanh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Xuân Sơn phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: ĐINH HÙNG

Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2025, các cấp ủy đảng, chính quyền và cả hệ thống chính trị xã Xuân Sơn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, cùng với sự đồng thuận của người dân và doanh nghiệp, địa phương đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Hầu hết các chỉ tiêu đều tăng trưởng cao hơn so với kế hoạch.

Tổng giá trị sản phẩm nông nghiệp 489 tỷ đồng, đạt 62,27% kế hoạch; sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp 115,5 tỷ đồng, đạt 55,85% so với kế hoạch; thương mại - dịch vụ 346 tỷ đồng, đạt 52,97%. Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 89,73% dự toán.

Các đại biểu HĐND xã Xuân Sơn tham dự kỳ họp. Ảnh: ĐINH HÙNG

Diện mạo nông thôn đổi thay mạnh mẽ từ chương trình xây dựng nông thôn mới. Đến nay, địa phương đã hình thành các vùng chuyên canh cây trồng như hồ tiêu, thanh long ruột đỏ, rau củ quả, ưu tiên phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp gắn với du lịch sinh thái.

Đáng kể hơn là chất lượng đời sống nhân dân được nâng lên, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 88 triệu đồng/năm, nhiều nơi đã tiệm cận mức sống của khu vực đô thị phát triển.

Các lĩnh vực văn hóa thể thao, y tế, giáo dục đều triển khai đầy đủ, kịp thời. Công tác an sinh xã hội được đảm bảo; quốc phòng, an ninh giữ vững; công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số được đẩy mạnh, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển bền vững trong thời gian tới.

HTX An Farm (xã Xuân Sơn) đang sản xuất hơn 10ha dưa lưới trong nhà màng theo hướng VietGAP. Ảnh: ĐINH HÙNG

Tại kỳ họp, các đại biểu đã thảo luận, biểu quyết thông qua các Nghị quyết quan trọng như: Nghị quyết nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2025; Nghị quyết về thông qua phương án phân bổ dự toán ngân sách Nhà nước năm 2025; Nghị quyết về phương án sắp xếp, không tổ chức mô hình tổ dân cư dưới xã…

6 tháng cuối năm 2025, xã tập trung ổn định tổ chức bộ máy vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; khuyến khích, duy trì các mô hình sản xuất nông nghiệp gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; giữ vững các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, phấn đấu hoàn thành mục tiêu xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2025.

ĐINH HÙNG