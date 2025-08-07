Xã Phước Hải tuyên truyền kiến thức phòng cháy, chữa cháy

Chiều 7-8, UBND xã Phước Hải phối hợp với Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 28-Phòng PC07, Công an TPHCM tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) cho hơn 200 đại biểu trên địa bàn xã Phước Hải.

Toàn cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, cán bộ Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 28 đã phổ biến, quán triệt những nội dung cơ bản của Luật PCCC&CNCH và một số điểm mới của Luật.

Cán bộ Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 28-Phòng PC07, Công an TPHCM phát tờ rơi tuyên truyền về khuyến cáo an toàn PCCC tại hội nghị.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng được triển khai Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành Luật PCCC&CNCH và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan đến công tác quản lý Nhà nước và trách nhiệm của UBND cấp xã, công an xã và các cá nhân về PCCC&CNCH.

Đại biểu xem thông tin tờ rơi tuyên truyền về khuyến cáo an toàn PCCC tại hội nghị.

Thông qua hội nghị nhằm góp phần nâng cao nhận thức, kỹ năng PCCC&CNCH trong cộng đồng; hỗ trợ triển khai hiệu quả công tác phòng, chống cháy nổ và cứu hộ, cứu nạn trên địa bàn, góp phần xây dựng địa phương an toàn, phát triển bền vững trong tình hình mới.

Tin, ảnh: ĐÔNG HIẾU