Xã Phước Hải (TPHCM): 22/29 chỉ tiêu đạt và vượt nghị quyết đề ra

Sáng 8-8, HĐND xã Phước Hải (TPHCM) khóa I, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ Hai nhằm đánh giá tình hình hoạt động HĐND xã; tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và xem xét cho ý kiến các nội dung quan trọng khác.

Toàn cảnh kỳ họp.

6 tháng đầu năm, tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của xã đạt những kết quả quan trọng; 22/29 chỉ tiêu đạt và vượt nghị quyết năm 2025 đề ra.

Cụ thể, tổng giá trị doanh thu thương mại - dịch vụ 1.514 tỷ đồng, đạt 49% kế hoạch, ngành du lịch xã đón và phục vụ hơn 651 ngàn lượt khách đến tham quan, nghỉ dưỡng, tăng 27,79% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách Nhà nước theo dự toán đạt hơn 56,6 tỷ đồng, đạt 93,99% chỉ tiêu kế hoạch, trong đó, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn hơn 9,8 tỷ đồng, đạt 74,70% chỉ tiêu.

Ông Võ Tài Quốc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phước Hải; ông Phan Văn Sơn, Phó Chủ tịch HĐND xã chủ trì kỳ họp.

Công tác quản lý đất đai, quy hoạch, chỉnh trang đô thị, gắn với bảo vệ môi trường được thực hiện nghiêm. Toàn xã có 11 sản phẩm được công nhận tiêu chuẩn OCOP.

Các đại biểu tham dự kỳ họp.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm, quốc phòng - an ninh được giữ vững.

6 tháng đầu năm, ngành du lịch xã Phước Hải đón và phục vụ hơn 651 ngàn lượt khách đến tham quan, nghỉ dưỡng, tăng 27,79% so với cùng kỳ. Trong ảnh: Khách du lịch tham quan, nghỉ dưỡng tại Khu nghỉ dưỡng Oceanami Villas & Beach Club Phước Hải.

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2025, xã tập trung thực hiện các mục tiêu gồm: tổng sản lượng hải sản khai thác đạt 21.074 tấn; doanh thu thương mại đạt 1.074 tỷ đồng; doanh thu dịch vụ - du lịch đạt 502 tỷ đồng; tỷ lệ huy động cháu đi nhà trẻ so với nhóm tuổi đạt từ 38% trở lên...

Đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết tại kỳ họp.

Tại kỳ họp, 100% đại biểu biểu quyết thông qua 7 nghị quyết quan trọng gồm: Nghị quyết ban hành Quy chế làm việc của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND xã Phước Hải, nhiệm kỳ 2021-2026; Nghị quyết ban hành Nội quy kỳ họp HĐND xã Phước Hải, nhiệm kỳ 2021-2026; Nghị quyết về chương trình giám sát 6 tháng cuối năm 2025 của HĐND xã; Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2026 của HĐND xã; Nghị quyết về nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2025; Nghị quyết phê chuẩn phương án phân bổ và dự toán thu, chi ngân sách năm 2025 của xã Phước Hải sau sắp xếp; thu chi ngân sách địa phương năm 2025 và phương án phân bố dự toán ngân sách năm 2025; Nghị quyết về việc sắp xếp, không tổ chức mô hình tổ dân cư trên địa bàn xã Phước Hải.

Kỳ họp cũng thực hiện quy trình bầu bổ sung ủy viên UBND xã Phước Hải nhiệm kỳ 2021-2026.

Tin, ảnh: ĐÔNG HIẾU