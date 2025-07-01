Xã Ngãi Giao (TPHCM) ưu tiên phát triển hạ tầng, thu hút đầu tư

Chiều 12-8, Đảng bộ xã Ngãi Giao (TPHCM) tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ông Nguyễn Chí Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Thành uỷ TPHCM dự và chỉ đạo đại hội.

Ông Nguyễn Chí Trung (thứ 4 từ trái vào), Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Thành uỷ TPHCM,

tặng hoa của Thành ủy TPHCM chúc mừng đại hội. Ảnh: ĐINH HÙNG

Xã Ngãi Giao được thành lập từ ngày 1/7/2025, trên cơ sở hợp nhất các xã Bình Ba, Suối Nghệ và TT.Ngãi Giao cũ, với tổng diện tích 69km2/49.065 người. Đảng bộ xã Ngãi Giao có 44 tổ chức đảng trực thuộc và 1.510 đảng viên.

Theo dự thảo báo cáo chính trị, nhiệm kỳ 2025-2030, xã Ngãi Giao đề ra khâu đột phá là tập trung, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để phát triển mạnh về thương mại - dịch vụ, công nghiệp - đô thị gắn với đầu tư kết nối hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, tạo nền tảng thúc đẩy đô thị hóa xã Ngãi Giao đến năm 2030.

Các đại biểu dự đại hội.

Phấn đấu giai đoạn 2026-2030, tổng giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp (chưa bao gồm khu, cụm công nghiệp) đạt 2.400 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 10,2%/năm; tổng giá trị thương mại - dịch vụ đạt 12.841 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng đạt 12%; tạo việc làm tăng thêm khoảng 1.250 lao động, tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo đạt 85%. Đến năm 2030, xã hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu...

Đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Ngãi Giao lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: ĐINH HÙNG

Tại đại hội, các đại biểu đã biểu quyết thông qua nhiều nội dung quan trọng; công bố Quyết đinh chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Ngãi Giao, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tuyến đường Mỹ Xuân - Ngãi Giao - Hòa Bình được nâng cấp, mở rộng, đáp ứng yêu cầu liên kết vùng, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Ảnh: ĐINH HÙNG

Phát biểu chỉ đạo đại hội, ông Nguyễn Chí Trung nhấn mạnh, xã Ngãi Giao có vị trí chiến lược tại cửa ngỏ Đông Bắc thành phố, đóng vai trò cầu nối quan trọng trong liên kết vùng giữa TPHCM với các địa phương. Kinh tế chuyển dịch đúng hướng, cơ cấu ngành nghề hợp lý. Ngãi Giao có đủ tiềm năng để trở thành cực tăng trưởng mới của thành phố. Bên cạnh những kết quả đạt được, xã cần khắc phục một số hạn chế về phát triển HTX nông nghiệp, tình trạng ô nhiễm môi trường do chăn nuôi trong khu dân cư chưa được xử lý dứt điểm…

Sau đại hội, cấp ủy khóa mới cần khẩn trương xây dựng chương trình hành động, kế hoạch công tác để cụ thể hóa chỉ tiêu, nghị quyết nhằm tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra.

ĐINH HÙNG