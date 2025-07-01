Xã Ngãi Giao: 17/23 chỉ tiêu kinh tế, xã hội đạt và vượt

Chiều 7-8, HĐND xã Ngãi Giao (TPHCM) tổ chức Kỳ họp thứ Hai, Khoá I, nhiệm kỳ 2021-2026 đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2025.

Xã Ngãi Giao được thành lập từ ngày 1/7/2025, trên cơ sở sáp nhập các xã Bình Ba, Suối Nghệ và TT.Ngãi Giao cũ, với tổng diện tích 69km2/49.065 người.

Ông Nguyễn Đức Tân (bên phải), Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ngãi Giao; ông Nguyễn Thanh Hoàng, Phó Chủ tịch HĐND xã chủ trì kỳ họp.

Trong 6 tháng đầu năm 2025, kinh tế - xã hội của xã Ngãi Giao tiếp tục chuyển biến tích cực, 17/23 chỉ tiêu thực hiện đạt và vượt so với nghị quyết, 6 chỉ tiêu còn lại đang tiếp tục thực hiện.

Tổng giá trị sản xuất nông nghiệp 319 tỷ đồng, tăng 4,33% so với cùng kỳ năm 2024; giá trị sản phẩm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tăng 12,13%; thương mại - dịch vụ 1.454 tỷ đồng, tăng 16,79% so cùng kỳ. Tổng thu ngân sách Nhà nước đạt 84% dự toán.

Các lĩnh vực văn hóa thể thao, y tế, giáo dục, khoa học công nghệ, thông tin truyền thông đều triển khai đầy đủ, kịp thời các chương trình, kế hoạch theo lộ trình. Bảo đảm ổn định đời sống Nhân dân và duy trì trật tự an toàn xã hội; công tác cải cách hành chính… có nhiều cải thiện.

Các đại biểu HĐND xã Ngãi Giao tham dự kỳ họp.

Chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh đạt nhiều kết quả. Đến nay, 100% các tuyến đường liên xã, liên ấp được nhựa hóa, bê tông hóa, đáp ứng nhu cầu đi lại và sản xuất của người dân trong vùng; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 90 triệu đồng/năm.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã thảo luận, biểu quyết thông qua 8 Nghị quyết quan trọng như: Chương trình hoạt động giám sát của HĐND xã 6 tháng cuối năm 2025; Nghị quyết về ban hành Quy chế tiếp công dân của HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026; Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2025; Dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước xã Ngãi Giao năm 2025; Nghị quyết về việc chuyển đổi các thôn, ấp, khu phố thành ấp trên địa bàn xã Ngãi Giao; Nghị quyết về việc sắp xếp, không tổ chức mô hình tổ dân cư trên địa bàn xã…

Cơ sở hạ tầng giao thông trên địa bàn xã Ngãi Giao được đầu tư đồng bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

6 tháng cuối năm 2025, xã tập trung ổn định tổ chức bộ máy vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; triển khai, thực hiện hiệu quả đợt thi đua cao điểm “100 ngày hoạt động tinh - gọn - mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả”, chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh lần thứ I (nhiệm kỳ 2025 - 2030).

Tin, ảnh: ĐINH HÙNG