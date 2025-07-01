Xã Long Hải (TPHCM) trao giấy đăng ký kết hôn cho đôi vợ chồng Việt - Australia

Sáng 12-8, UBND xã Long Hải, TPHCM tổ chức lễ trao giấy chứng nhận kết hôn cho chị Nguyễn Vũ Thục Nhàn (quốc tịch Việt Nam) và anh Nguyễn Đức Thông (quốc tịch Australia).

Ông Ngô Thanh Phúc, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Long Hải trao giấy chứng nhận kết hôn cho chị Nguyễn Vũ Thục Nhàn, quốc tịch Việt Nam và anh Nguyễn Đức Thông, quốc tịch Australia. Ảnh: ĐÔNG HIẾU

Tại buổi lễ, dưới sự chứng kiến của lãnh đạo xã và công chức phụ trách tư pháp UBND xã, chị Nguyễn Vũ Thục Nhàn và anh Nguyễn Đức Thông đã tự nguyện ký giấy chứng nhận kết hôn và sổ đăng ký kết hôn theo đúng quy định của pháp luật.

Trao giấy chứng nhận kết hôn và hoa chúc mừng chị Nhàn và anh Thông, thay mặt lãnh đạo UBND xã Long Hải, ông Ngô Thanh Phúc, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã mong muốn cặp vợ chồng trẻ luôn yêu thương, trân trọng, xây dựng và gìn giữ hạnh phúc gia đình cũng như những truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam, tình đoàn kết giữa 2 quốc gia Việt Nam - Australia.

Từ ngày 1/7/2025, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền của cấp huyện được chuyển giao xuống cấp xã, trong đó có thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài. Tại UBND xã Long Hải, cán bộ, công chức đã nỗ lực thực hiện thủ tục hành chính này bảo đảm nhanh, gọn, đúng quy định.

ĐÔNG HIẾU