Xã Kim Long ưu tiên phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với du lịch sinh thái

Sáng 14-8, Đảng bộ xã Kim Long (TPHCM) tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Nguyễn Chí Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM dự và chỉ đạo đại hội.

Đồng chí Nguyễn Chí Trung (thứ ba từ phải vào), Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Thành ủy tặng hoa của Thành ủy TPHCM chúc mừng Đại hội xã Kim Long. Ảnh: ĐINH HÙNG

Xã Kim Long mới được thành lập từ ngày 01/7/2025, trên cơ sở sáp nhập từ thị trấn Kim Long và các xã Bàu Chinh, xã Láng Lớn. Sau khi hợp nhất, xã Kim Long (mới) có tổng diện tích tự nhiên 64km2, với 6.772 hộ/32.495 người, được phân bố trên địa bàn 18 ấp; trong đó có 702 hộ đồng bào dân tộc thiểu số, chủ yếu là đồng bào dân tộc Châu Ro và người Hoa. Đảng bộ xã Kim Long hiện có 740 đảng viên, sinh hoạt tại 35 chi, đảng bộ trực thuộc.

Theo Dự thảo báo cáo chính trị, nhiệm kỳ 2025-2030, xã Kim Long đề ra 3 khâu đột phá, trong đó tập trung, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, tiềm năng lợi thế để xây dựng hạ tầng, thu hút đầu tư; đẩy mạnh phát triển thương mại - dịch vụ, nông nghiệp hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao gắn với du lịch sinh thái và bảo vệ môi trường.

Các đại biểu dự đại hội.

Phấn đấu giai đoạn 2026-2030, tốc độ tăng giá trị sản phẩm trên địa bàn bình quân hàng năm đạt 7,9%; thu nhập bình quân đầu người tăng 35% (hiện nay là hơn 90 triệu đồng/người/năm); khuyến khích các DN, HTX và người dân phát triển sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ gắn với du lịch sinh thái. Tiếp tục phát triển các sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng của địa phương, đến năm 2030, xã hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Các lĩnh vực văn hóa thể thao, y tế, giáo dục, khoa học công nghệ, thông tin truyền thông tiếp tục quan tâm.

Tại đại hội, các đại biểu đã biểu quyết thông qua nhiều nội dung quan trọng; công bố Quyết đinh chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Kim Long, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Kim Long lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: ĐINH HÙNG

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Nguyễn Chí Trung biểu dương những thành tựu mà Đảng bộ xã Kim Long đạt được trong thời gian qua trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Cơ cấu kinh tế của xã chuyển dịch đúng hướng, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên, cảnh quan môi trường thay đổi theo hướng sáng - xanh - sạch - đẹp.

Bên cạnh những kết quả đạt được, xã cần khắc phục một số tồn tại về liên kết sản xuất nông nghiệp chưa thực sự bền vững, nông dân thiếu vốn sản xuất, năng lực tiếp cận khoa học công nghệ; công tác quản lý quy hoạch, cấp Giấy CNQSDĐ còn hạn chế…

Trong bối cảnh cả hệ thống chính trị đang triển khai mạnh mẽ thực hiện mô hình chính quyền hai cấp, đồng chí Nguyễn Chí Trung đề nghị sau đại hội, cấp ủy khóa mới cần khẩn trương xây dựng chương trình hành động, kế hoạch công tác để cụ thể hóa chỉ tiêu, nghị quyết nhằm tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra.

ĐINH HÙNG