Xã Hòa Hiệp đột phá mạnh mẽ ứng dụng công nghệ số trong quản lý nhà nước

Sáng 18-8, Đảng bộ xã Hòa Hiệp (TPHCM) tổ chức phiên chính thức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Bà Võ Ngọc Thanh Trúc, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TPHCM dự và chỉ đạo Đại hội.

Bà Võ Ngọc Thanh Trúc, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TPHCM tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Xã Hòa Hội được thành lập trên cơ sở giữ nguyên trạng xã Hòa Hiệp của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cũ, có tổng diện tích tự nhiên 9928,29 ha, dân số 25.948 người.

Các đại biểu biểu quyết tại Đại hội.

Theo báo cáo dự thảo chính trị, nhiệm kỳ 2025-2030, xã Hòa Hiệp thực hiện 2 khâu đột phá: Đột phá mạnh mẽ ứng dụng công nghệ số trong quản lý nhà nước nhằm nâng cao hiệu quả điều hành, cải cách hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến tiện lợi, nhanh chóng cho người dân và doanh nghiệp; Đột phá mạnh mẽ công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng và môi trường trên địa bàn xã, nhất là công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử đụng đất, quản lý tài nguyên khoáng sản và trật tự xây dựng, tạo động lực để phát triển kinh tế và an sinh xã hội.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hòa Hiệp ra mắt Đại hội.

Tại Đại hội, Ban chấp hành Đảng bộ xã Hòa Hiệp khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030, ra mắt gồm 27 người. Trong đó, ông Huỳnh Sơn Thái được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy.

TRÍ NHÂN