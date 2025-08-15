Xã Châu Pha đặt mục tiêu cao về đô thị hóa, chuyển đổi số

Xã Châu Pha (TPHCM) đặt mục tiêu phát triển toàn diện, nâng cao chất lượng cuộc sống, hạnh phúc của Nhân dân và đô thị hóa.

Chiều 15-8, Đảng bộ xã Châu Pha long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ông Võ Văn Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đến dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Dự Đại hội còn có các đồng chí là thành viên Tổ công tác số 9, Ban Chỉ đạo Đại hội của Thành ủy TPHCM.

Các đại biểu tham dự Đại

Xã Châu Pha được thành lập trên cơ sở hợp nhất xã Châu Pha và Tóc Tiên của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cũ, có tổng diện tích tự nhiên 65,64 km², dân số hơn 25.400 người. Báo cáo tại Đại hội, đồng chí Thôi Đại Việt, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Châu Pha cho biết, nhiệm kỳ tới, Đảng bộ xã xác định 4 khâu đột phá gồm: nâng cao hiệu quả quản lý đất đai, quy hoạch và trật tự xây dựng; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số; hoàn thành giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm; nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên.

Ông Đỗ Hữu Hiền, Bí thư Đảng ủy xã Châu Pha phát biểu khai mạc Đại hội.

Trong phát triển kinh tế, xã ưu tiên tái cơ cấu theo hướng khuyến khích phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ hiện đại; phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp đô thị gắn với chuỗi giá trị và sản phẩm OCOP; chú trọng bảo vệ môi trường, nhất là kiểm soát nguồn thải tại các khu xử lý tập trung. Hạ tầng giao thông, cấp thoát nước, điện, viễn thông sẽ được đầu tư đồng bộ, gắn với chỉnh trang nông thôn mới nâng cao, tạo diện mạo khang trang, sạch đẹp.

Đại hội cũng đặt quyết tâm xây dựng xã Châu Pha trở thành xã thông minh, hiện đại, đô thị hóa nhanh, đến năm 2030 đạt tiêu chí thành phường.

Ông Võ Văn Dũng, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Võ Văn Dũng nhấn mạnh, từ nền tảng thành tựu và tiềm năng sẵn có, Đảng bộ xã Châu Pha cần tiếp phấn đấu xây dựng địa phương phát triển toàn diện, năng động và bền vững; tham gia vào cực tăng trưởng mới của khu vực phía Đông TPHCM. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng hiện đại; hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư đồng bộ; môi trường sống xanh - sạch - văn minh. Tập trung xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, hiệu quả quản trị và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tận dụng tối đa lợi thế vị trí địa lý, hạ tầng liên kết vùng và cơ chế đặc thù của TPHCM để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theo hướng xanh, thông minh và bền vững.

Đồng chí Võ Văn Dũng, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng ủy xã Châu Pha nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại Đại hội đã ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ xã Châu Pha nhiệm kỳ 2025-2030. Ông Đỗ Hữu Hiền được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường.

Tin, ảnh: QUANG VINH