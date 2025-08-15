Xã Châu Đức ưu tiên phát triển hạ tầng, thu hút đầu tư

Sáng 15-8, Đảng bộ xã Châu Đức, TPHCM tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Nguyễn Chí Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy Ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM dự và chỉ đạo đại hội.

Xã Châu Đức được thành lập trên cơ sơ sáp nhập các xã Cù Bị và Xà Bang, với tổng diện tích 84,6km2, dân số 28.240 người. Đảng bộ xã Châu Đức 619 đảng viên, sinh hoạt tại 30 tổ chức đảng.

Ông Nguyễn Chí Trung, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Thành ủy tặng hoa của Thành ủy TPHCM chúc mừng Đại hội Đảng bộ xã Châu Đức.

Là địa phương có vị trí địa lý thuận lợi, nằm trên các trục giao thông quan trọng, kết nối với các vùng động lực kinh tế và khu vực như cảng Cái Mép - Thị Vải, sân bay quốc tế Long Thành, các tuyến cao tốc, đường vành đai 4 và các tuyến quốc lộ mở ra nhiều cơ hội giao thương, thu hút đầu tư và phát triển công nghiệp, dịch vụ logistics.

Theo Dự thảo báo cáo chính trị, nhiệm kỳ 2025-2030, xã Châu Đức đề ra khâu đột phá, trong đó tập trung các nguồn lực đầu tư hạ tầng cơ sở, thúc đẩy hình thành 3 khu công nghiệp - đô thị (Bắc Châu Đức 1, Bắc Châu Đức 2 và Bắc Châu Đức 3) với quy mô khoảng 3.200ha.

Các đại biểu dự đại hội.

Xã cũng sẽ khuyến khích đầu tư nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ gắn với du lịch sinh thái; hình thành các vùng chuyên canh cây trồng như sầu riêng, bơ, măng cụt, ca cao, phát triển sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng của địa phương.

Đại biểu biểu quyết thông qua các Nghị quyết tại đại hội

Đại hội đã công bố và ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ xã Châu Đức gồm 27 người. Ông Lê Thanh Liêm được chỉ định giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã nhiệm kỳ 2025-2030.

ĐINH HÙNG