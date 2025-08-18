Xã Bình Giã chú trọng xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

Ngày 18/8, Đảng bộ xã Bình Giã (TP HCM) tổ chức phiên chính thức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Chí Trung, Phó Chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm tra Thành ủy TP HCM. tặng hoa chúc mừng đại hội.

Tham dự và chỉ đạo đại hội có ông Nguyễn Chí Trung, Phó Chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm tra Thành ủy TP HCM cùng lãnh đạo TP HCM cùng nguyên lãnh đạo xã qua các thời kỳ.

Đảng bộ xã Bình Giã được thành lập trên cơ sở sáp nhập Đảng bộ của 3 xã gồm: Quảng Thành, Bình Trung và Bình Giã với 27 tổ chức đảng trực thuộc và 400 đảng viên.

Đoàn chủ tịch đại hội.

Xã Bình Giã mới có diện tích tự nhiên 66,96 km2; dân số 34.775 người; đồng bào dân tộc thiểu số với 175 hộ/673 khẩu, chiếm tỷ lệ 1,93% dân số toàn xã, gồm 5 dân tộc anh em (Chơ ro, Hoa, Mường, Tày, Khơ me), dân tộc Chơ ro chiếm đa số với 81,56% đồng bào dân tộc thiểu số của xã.

Theo báo cáo dự thảo chính trị, nhiệm kỳ 2025-2030, xã Bình Giã thực hiện 2 khâu đột phá: Xây dựng và hoàn thành xã nông thôn mới kiểu mẫu. Xây dựng và phát triển chuỗi giá trị nông sản trong nông nghiệp thông minh gắn với tiêu chuẩn sạch và xây dựng thương hiệu cho địa phương.

Ông Nguyễn Chí Trung, Phó Chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm tra Thành ủy TP HCM và bà Nguyễn Thị Yến, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ xã Bình Giã khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại Đại hội, Ban chấp hành Đảng bộ xã Bình Giã khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt gồm 33 đồng chí. Trong đó, ông Nguyễn Thái Bình được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã; ông Lê Binh giữ chức Phó Bí thư Thường trực; bà Nguyễn Thanh Thủy giữ chức Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã.

Trong chương trình Đại hội, hưởng ứng lời kêu gọi của thường trực Thành ủy TP. Hồ Chí Minh về việc tổ chức phát động đóng góp ủng hộ đồng bào khu vực miền núi và trung du Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ bị thiệt hại do mưa lũ, Đảng ủy xã Bình Giã cũng đã phát động đợt quyên góp trong cán bộ, đảng viên nhằm ủng hộ, tiếp sức cho đồng bào sớm vượt qua khó khăn, nhanh chóng khôi phục sản xuất và ổn định cuộc sống.

HUYỀN TRANG