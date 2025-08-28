Vũng Tàu thông qua nhiều nghị quyết quan trọng về phát triển kinh tế, xã hội

Chiều 27/8, HĐND phường Vũng Tàu (TPHCM) khóa I, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp thứ 3 (kỳ họp chuyên đề) để xem xét, thông qua nhiều nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.

Ông Nguyễn Tấn Bản, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Vũng Tàu phát biểu tại kỳ họp.

Các đại biểu tham dự kỳ họp đã thảo luận và thông qua nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh đến cuối năm 2025. Theo đó, phường tập trung triển khai thực hiện các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm thúc đẩy mạnh mẽ tăng trưởng kinh tế. Trong đó, tỷ trọng cơ cấu kinh tế: Dịch vụ - du lịch - thương mại chiếm 90%.

Chủ tọa điều hành kỳ họp.

Về các giải pháp, phường phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu giải ngân vốn đầu tư công đạt 100% kế hoạch đề ra. Thực hiện việc đầu tư xây dựng cơ bản theo đúng phân cấp, ưu tiên đầu tư phát triển hạ tầng đô thị đáp ứng yêu cầu phát triển địa phương. Rà soát, điều chỉnh các đồ án quy hoạch và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình trọng điểm. Đồng thời, tăng cường vai trò và trách nhiệm của chính quyền trong việc giám sát và quản lý chặt chẽ đất công. Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, văn hóa - thể thao, an sinh xã hội...

Các đại biểu tham dự kỳ họp.

Kỳ họp cũng thông qua nghị quyết phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán thu - chi ngân sách địa phương năm 2025. Cụ thể, dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn phường năm 2025 là hơn 465 tỷ đồng; dự toán thu ngân sách địa phương năm 2025 là hơn 378 tỷ đồng.

Đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết quan trọng.

Tại kỳ họp, HĐND phường đã thông qua nghị quyết chỉ định ông Đỗ Quốc Đạt, Chánh Văn phòng HĐND - UBND phường Vũng Tàu giữ chức Ủy viên UBND phường Vũng Tàu, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Lãnh đạo phường Vũng Tàu tặng hoa chúc mừng ông Đỗ Quốc Đạt.

Phát biểu tại kỳ họp, ông Nguyễn Tấn Bản, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Vũng Tàu nhấn mạnh, từ nay đến cuối năm 2025, phường còn nhiều nhiệm vụ quan trọng. Đề nghị các cấp, ngành, đơn vị bám sát nghị quyết, tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp để đưa kinh tế, xã hội phường phát triển mạnh mẽ, xứng tầm là phường trọng điểm của TPHCM và cả nước.

Tin, ảnh: CẨM NHUNG