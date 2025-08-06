Vùng Cảnh sát biển 3 thi đua cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp

Sáng 6/8, tại phường Phước Thắng (TPHCM), Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tổ chức lễ phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, hiệp đồng, kiên quyết đấu tranh chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU)”.

Đại tá Cao Xuân Quận, Phó Chính ủy Vùng Cảnh sát biển 3 ký xác nhận giao ước thi đua của các cơ quan, đơn vị. Ảnh: MẠNH THẮNG

Đợt thi đua cao điểm được triển khai từ nay đến ngày 2/9/2025, tập trung vào 6 nội dung trọng tâm như: quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Bộ Quốc phòng về công tác chống khai thác IUU; nâng cao nhận thức, trách nhiệm chính trị cho 100% cán bộ, chiến sĩ; duy trì nghiêm kỷ luật trực chỉ huy, kiểm tra, kiểm soát hoạt động tàu cá, nhất là tại các khu vực biển giáp ranh với nước ngoài, khu vực trọng điểm, phức tạp…

Song song đó, Bộ Tư lệnh Vùng cũng tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, tăng cường đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xuyên tạc liên quan đến IUU; tích cực phối hợp với địa phương và lực lượng chức năng trong điều tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, làm rõ các đường dây tổ chức môi giới, đưa tàu cá khai thác trái phép ra vùng biển nước ngoài; chú trọng công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, tài chính, phương tiện, trang bị phục vụ nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên biển…

Lực lượng Cảnh sát biển tuyên truyền pháp luật cho ngư dân xã Xuyên Mộc, TPHCM. Ảnh: MẠNH THẮNG

Phát biểu tại lễ phát động, Đại tá Cao Xuân Quận, Phó Chính ủy Vùng Cảnh sát biển 3 yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị quán triệt nghiêm túc mục tiêu, nội dung, chỉ tiêu đợt thi đua; phát huy ý chí tự lực, tự cường, bản lĩnh chính trị vững vàng, tính chủ động, sáng tạo, quyết tâm vượt mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ.

Đại tá Cao Xuân Quận, Phó Chính ủy Vùng Cảnh sát biển 3 phát biểu tại hội nghị. Ảnh: MẠNH THẮNG

“Mỗi cán bộ, chiến sĩ phải là hạt nhân nêu gương, tích cực thi đua, lập công, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Qua đợt thi đua, từng đơn vị phải tạo được bước chuyển biến thực chất, hiệu quả trong thực thi pháp luật, đấu tranh chống khai thác IUU, bảo vệ vững chắc an ninh, trật tự, an toàn trên biển”, Đại tá Cao Xuân Quận nhấn mạnh.

MẠNH THẮNG