UBMTTQ Việt Nam xã Phước Hải, TPHCM: Phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Đảng các cấp

Sáng 9-8, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phước Hải, TPHCM tổ chức lễ phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Đảng các cấp và ra mắt mô hình điểm khu dân cư “Đoàn kết - Nghĩa tình - Tự quản” ấp Hội Mỹ.

Đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phước Hải trao quyết định thành lập Ban vận động thực hiện mô hình khu dân cư “Đoàn kết - Nghĩa tình - Tự quản” tại ấp Hội Mỹ.

Tại buổi lễ, UBMTTQ Việt Nam xã Phước Hải phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Đảng các cấp, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp của TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030; kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9), 95 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11).

Theo đó, các hoạt động thi đua diễn ra khá phong phú với nhiều nội dung như: đẩy mạnh tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội Đảng, Đại hội MTTQ các cấp; vận động nhân dân thi đua hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2025; chăm lo hộ nghèo, gia đình chính sách; tham gia vệ sinh môi trường, chỉnh trang đường làng ngõ xóm…

Trong khuôn khổ buổi lễ, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phước Hải đã thông qua quyết định thành lập Ban vận động thực hiện mô hình khu dân cư “Đoàn kết - Nghĩa tình - Tự quản” tại ấp Hội Mỹ. Ban Công tác mặt trận ấp Hội Mỹ và đại diện ban, ngành trên địa bàn ấp đã ký kết thi đua thực hiện có hiệu quả mô hình.

Mô hình khu dân cư “Đoàn kết - Nghĩa tình - Tự quản” nhằm hướng đến xây dựng các khu dân cư trong ấp Hội Mỹ văn minh, hiện đại, nghĩa tình, phát triển toàn diện trên các lĩnh vực: an ninh, trật tự, an toàn xã hội, vệ sinh môi trường. Qua đó giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp ở địa phương, xây dựng gia đình hạnh phúc, phòng, chống các tệ nạn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi chỉ tiêu phong trào thi đua yêu nước.

Ban ấp Hội Mỹ, xã Phước Hải trao quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Dịp này, Ban ấp Hội Mỹ, xã Phước Hải đã trao tặng 20 suất quà, mỗi suất 200 ngàn đồng tiền mặt cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

VÂN ANH