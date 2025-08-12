Triển khai 2 mô hình hiệu quả chào mừng Đại hội Đảng bộ phường Tam Thắng

Ngày 12-8, Trung tâm phục vụ hành chính công phường Tam Thắng (TPHCM) chính thức triển khai 2 mô hình hiệu quả nhằm chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Tam Thắng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Người dân làm thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công phường Tam Thắng. Ảnh: MINH THANH

Cụ thể, mô hình "Quầy giao dịch số" với chỉ tiêu 100% hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được tiếp nhận qua quầy giao dịch số trong năm 2025. Các hồ sơ được tiếp nhận qua cổng dịch vụ công quốc gia, bằng ứng dụng VNeID. Mô hình có sự hỗ trợ của cán bộ, công chức, đoàn viên, thanh niên hướng dẫn các tổ chức, công dân.

Mô hình "5 rõ" (rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ quy trình và rõ kết quả) với mục tiêu đảm bảo minh bạch, rõ ràng trong giải quyết thủ tục hành chính; nâng cao trách nhiệm cá nhân và hiệu quả kiểm tra. Theo đó, Trung tâm ban hành sơ đồ quy trình và phân công cụ thể; rà soát, cập nhật quy trình nội bộ; đồng thời, niêm yết công khai người phụ trách. Chỉ tiêu mô hình đặt ra là phấn đấu 100% thủ tục hành chính có phân công rõ theo quy trình nội bộ; trên 95% hồ sơ có đầy đủ thông tin xử lý.

Đoàn viên, thanh niên hướng dẫn người dân sử dụng mô hình "Quầy giao dịch số". Ảnh: MINH THANH

Ngoài 2 mô hình trên, Trung tâm còn tổ chức cho toàn thể cán bộ, công chức chào hỏi người dân, doanh nghiệp đến làm hồ sơ vào đầu giờ mỗi buổi sáng nhằm tạo sự thân thiện, vui vẻ, tăng sự hài lòng khi được phục vụ.

MINH THANH