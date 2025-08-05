Tổ đại biểu số 37 HĐND TPHCM tiếp xúc cử tri xã Đất Đỏ

Sáng 5-8, Tổ đại biểu số 37, HĐND TPHCM gồm các đại biểu: Nguyễn Công Danh, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TPHCM, Tổ trưởng; Trần Thị Bạch Huệ, Phó Trưởng Ban Nội chính TPHCM đã tiếp xúc cử tri tại xã Đất Đỏ.

Tổ đại biểu số 37, HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 tiếp xúc cử tri tại xã Đất Đỏ. Ảnh: VÂN ANH

Tại buổi tiếp xúc, Tổ đại biểu số 37, HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 báo cáo kết quả của kỳ họp thứ Hai, HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Cử tri xã Đất Đỏ cũng phản ánh nhiều vấn đề như: xem xét sửa chữa cánh cửa đập quay khu vực cánh đồng Trước thuộc ấp Hòa Hội, xã Đất Đỏ đã bị hư hỏng để tạo điều kiện thuận tiện cho bà con nông dân tưới tiêu, sản xuất nông nghiệp; việc xác nhận, tra cứu tàng thư bổ sung thông tin giấy tờ của người dân khó khăn; xem xét việc cấp nước sạch nông thôn cho bà con nông thôn; xem xét lắp đặt đèn chiếu sáng trên tuyến đường 765 trên địa bàn xã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại và bảo đảm an ninh trật tự; quản lý chặt vấn đề an ninh mạng…

Cử tri xã Đất Đỏ phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: VÂN ANH

Các ý kiến phản ánh, kiến nghị thuộc thẩm quyền đã được lãnh đạo xã và các phòng, ban, đơn vị của xã Đất Đỏ trả lời, giải trình. Đối với các ý kiến ngoài thẩm quyền, Tổ đại biểu số 37 HĐND TPHCM đã ghi nhận, tổng hợp để phản ánh tại kỳ họp tiếp theo của HĐND thành phố.

VÂN ANH