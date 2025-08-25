Tàu CSB 8001 cập cảng Jakarta, bắt đầu chuỗi hoạt động giao lưu với Cảnh sát biển Indonesia

Sau hải trình hơn 1.000 hải lý an toàn, sáng 25/8, tàu Cảnh sát biển Việt Nam 8001 cùng đoàn công tác Cảnh sát biển Việt Nam do Đại tá Nguyễn Trần Đông, Phó Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 làm trưởng đoàn đã cập cảng tại thành phố Jakarta, thủ đô Indonesia bắt đầu chuyến thăm, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm với Cảnh sát biển Indonesia.

Tàu Cảnh sát biển Việt Nam cập cảng thành phố Jakarta, Indonesia.

Phó Đô đốc Irvansyah, Tư lệnh Cảnh sát biển Indonesia chủ trì lễ đón. Cùng đón đoàn có bà Tôn Thị Ngọc Hương, Đại sứ, Trưởng phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại ASEAN; Đại tá Nguyễn Tuấn Đức, Tùy viên quốc phòng tại Indonesia; lãnh đạo chính quyền địa phương và cán bộ, thủy thủ lực lượng Cảnh sát biển Indonesia.

Đại diện lãnh đạo của hai lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam và Indonesia chụp ảnh lưu niệm.

Phát biểu tại biểu lễ đoàn đoàn, Phó Đô đốc Irvansyah khẳng định, ngoài các hoạt động giao lưu, hoạt động theo kế hoạch, chuyến thăm của lực lượng Cảnh Sát biển Việt Nam còn là dịp để phía Indonesia truyền tải những thông điệp, hình ảnh đẹp về đất nước và con người; là nền tảng để hai lực lượng tiếp tục củng cố lòng tin, xây dựng và thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hợp tác cùng phát triển; thúc đẩy nâng cao hiệu quả phối hợp thực thi pháp luật trên biển, góp phần duy trì an ninh, trật tự, an toàn, các vùng biển trong khu vực.

Phó Đô đốc, Tư lệnh Cảnh sát biển Indonesia - Irvansyah phát biểu chào mừng đoàn công tác Cảnh sát biển Việt Nam.

Phát biểu tại lễ đón, Đại tá Nguyễn Trần Đông, Phó Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, trưởng đoàn trân trọng gửi lời chào thân ái và lời chúc sức khỏe của đồng chí Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam đến đồng chí Tư lệnh Cảnh sát biển Indonesia.

Tư lệnh lực lượng Cảnh sát biển Indonesia và đoàn công tác tham quan Tàu Cảnh sát biển Việt Nam 8001

Đại tá Nguyễn Trần Đông nhấn mạnh, việc tàu Cảnh sát biển Việt Nam 8001 đến Indonesia lần này mang ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh năm 2025 là năm kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Indonesia; là cơ sở góp phần làm sâu sắc hơn kết quả hội nghị song phương giữa lực lượng Cảnh sát biển hai nước. Đồng thời, góp phần củng cố phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định phát triển, bền vững và thịnh vượng chung trong khu vực.

Đại diện lãnh đạo hai lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam và Indonesia chụp ảnh lưu niệm trên tàu Cảnh sát biển Việt Nam 8001

Ngay sau lễ đón tàu, đoàn cán bộ, thủy thủ Cảnh sát biển Indonesia đã tham quan tàu tàu Cảnh sát biển Việt Nam 8001 và giao lưu với cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam.

Theo lịch trình, đoàn công tác Cảnh sát biển Việt Nam sẽ tổ chức các hoạt động: chào xã giao lãnh đạo chính quyền địa phương và lãnh đạo Cảnh sát biển Indonesia; giao lưu thể thao với cán bộ, thủy thủ Cảnh sát biển Indonesia; tham quan văn hóa tại thành phố Jakarta và phối hợp luyện tập chung trên biển.

MẠNH THẮNG - ĐỨC ĐỊNH