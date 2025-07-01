Tân Hải cần nghiên cứu đề xuất quy hoạch tuyến metro, giảm phụ thuộc vào QL51

Sáng 16/8, Đảng bộ phường Tân Hải (TP.Hồ Chí Minh) tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Dự đại hội (từ trái qua) có: ông Trần Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND TP.Hồ Chí Minh; ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Hồ Chí Minh; ông Bùi Văn Thạch, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng lý luận Trung ương, Tổ phó Tổ biên tập Văn kiện Đại hội lần thứ XIV của Đảng và bà Trần Thị Diệu Thúy, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh.

Phường Tân Hải được thành lập ngày 1/7/2025 trên cơ sở hợp nhất hai phường Tân Hòa và Tân Hải, TP.Phú Mỹ (cũ). Sau hợp nhất, tổng diện tích tự nhiên của phường là 51,86 km2. Toàn phường có 9 khu phố với 30.297 nhân khẩu thường trú. Đảng bộ phường có 22 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc với 474 đảng viên.

Ông Trịnh Hàng, Bí thư Đảng ủy phường Tân Hải phát biểu khai mạc Đại hội.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ phường đã phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt khó, hoàn thành đạt và vượt 34/34 chỉ tiêu so với Nghị quyết, trong đó công tác phát triển đảng viên mới đạt cao so với Nghị quyết.

Đảng ủy phường đã lãnh đạo, triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ các dự án đầu tư công. Nhiều công trình hoàn thành đưa vào sử dụng phát huy hiệu quả góp phần thúc đẩy mạnh mẽ việc kết nối vùng, tạo không gian phát triển mới và tăng sức cạnh tranh thu hút đầu tư cho địa bàn như: Tuyến tránh QL 56 đoạn qua địa bàn phường, nâng cấp đường Long Sơn-Cái Mép, đường 991B, tuyến thoát nước dọc Quốc lộ 51.

Công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp tiếp tục phát triển. Trên địa bàn có Khu công nghiệp Vạn Thương (diện tích gần 390 ha) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư đầu năm 2025. Khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3 đang giải phóng mặt bằng.

Lãnh đạo TP.Hồ Chí Minh tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Phường Tân Hải đặt chỉ tiêu nhiệm kỳ 2025 - 2030 tốc độ tăng tổng thu ngân sách nhà nước được giao hàng năm đạt 100% so với dự toán, thu ngân sách bình quân tăng 12%/năm. Tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn bình quân hàng năm 12,6%. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2030 tăng 80% so với năm 2025. Kết nạp đảng viên mới đạt ít nhất 3-4%/năm.

Phường cũng xác định đột phá trong đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng thúc đẩy triển khai các dự án, đặc biệt là Khu công nghiệp Vạn Thương và Khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3; nâng cao chỉ số cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số; chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức, năng lực, uy tín, có tinh thần đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND TP.Hồ Chí Minh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND TP.Hồ Chí Minh chúc mừng và biểu dương những thành quả ấn tượng địa phương đạt được trong nhiệm kỳ qua và cơ bản thống nhất với các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và các chương trình đột phá Ban Chấp hành Đảng bộ phường Tân Hải nhiệm kỳ 2025-2030 đề ra.

Chỉ ra vị trí địa lý thuận lợi tiếp giáp cụm cảng Cái Mép - Thị Vải, Trung tâm logistics Cái Mép Hạ và các khu công nghiệp hiện đại, ông Võ Văn Minh gợi ý Đảng bộ phường Tân Hải cần rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, sử dụng hiệu quả quỹ đất. Trong đó, lưu ý nghiên cứu, đề xuất với TP.Hồ Chí Minh quy hoạch tuyến metro nối dài đi qua địa bàn phường, tận dụng lợi thế vị trí để phát triển mạnh mô hình đô thị định hướng giao thông công cộng (TOD), giảm sự phụ thuộc vào Quốc lộ 51.

“Đây sẽ là động lực để thu hút đầu tư vào các dự án dịch vụ, thương mại, nhà ở chất lượng cao, tạo không gian sống xanh - thông minh, nâng cao giá trị đất đai và nguồn thu ngân sách, kết nối địa bàn chặt chẽ hơn vào mạng lưới đô thị hiện đại của TP.Hồ Chí Minh”, ông Võ Văn Minh nhấn mạnh.

Ngoài ra, phường Tân Hải cần phối hợp chặt chẽ với TP.Hồ Chí Minh triển khai các dự án trên địa bàn để đưa vào hoạt động, đặc biệt là Khu công nghiệp Vạn Thương và Khu công nghiệp Phú Mỹ, các dự án hạ tầng giao thông, các dự án cảng thủy nội địa phục vụ hoạt động vận chuyển hàng hóa đường thủy. Tập trung nguồn lực, thu hút kêu gọi các nhà đầu tư đủ năng lực, kinh nghiệm để đầu tư phát triển những dự án lớn về kinh tế, văn hóa, xã hội có chất lượng cao, các dự án trung tâm logistics, kho bãi, thương mại, dịch vụ hai bên tuyến đường ĐT.992 và đường Hoàng Sa theo định hướng quy hoạch được duyệt. Phát huy tiềm năng, thế mạnh về cảng biển, nông, ngư nghiệp, núi, rừng, khu di tích (núi Dinh, suối Tiên, suối Đá) để phát triển các loại hình du lịch sinh thái, du lịch văn hoá, lịch sử, tâm linh gắn du lịch nông nghiệp đô thị, các mô hình trồng rau, trồng hoa...

Ban chấp hành Đảng bộ phường Tân Hải nhiệm kỳ 2025-2030 chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo Thành ủy, UBND TP.Hồ Chí Minh và các đại biểu khách mời.

Đại hội đã ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ phường Tân Hải nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 27 người. Ông Trịnh Hàng được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy phường.

Tin, ảnh: MỸ LƯƠNG