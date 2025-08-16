Quyết tâm xây dựng Hòa Hội thành xã nông thôn mới nâng cao

Sáng 16-8, Đảng bộ xã Hòa Hội (TPHCM) long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam Thành phố đến dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam Thành phố tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Xã Hòa Hội được thành lập trên cơ sở hợp nhất xã Hòa Hội (cũ), Hòa Bình và Hòa Hưng của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cũ, có tổng diện tích tự nhiên 136,270 km², dân số 36.174 người.

Báo cáo tại Đại hội, ông Ngô Văn Chính, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Hòa Hội cho biết, nhiệm kỳ tới, Đảng bộ xã xác định 2 khâu đột phá gồm: Xây dựng thành công xã nông thôn mới nâng cao quyết tâm về đích trước thời hạn; Phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với du lịch sinh thải, tạo động lực tăng trưởng mới.

Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam Thành phố phát biểu tại Đại hội.

Nhóm chỉ tiêu kinh tế phấn đấu đảm bảo cơ cấu và tỷ trọng các ngành kinh tế thương mại-dịch vụ-du lịch 30%, công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp 10%, nông lâm-ngư nghiệp 60%; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2030, đạt 90 triệu đồng/người/năm; phấn đấu đến năm 2030, xây dựng mới thêm ít nhất 3 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên…

Nhóm chỉ tiêu về văn hóa-xã hội, đến năm 2030, đạt từ 80 % trở lên các trường học công lập đạt chuẩn quốc gia; tỷ lệ tốt nghiệp trung học (THCS, THPT) đạt trên 98%; toàn dân tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 97%...

Nhóm chỉ tiêu về quốc phòng, an ninh, hằng năm, hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ và tham gia Công an Nhân dân, bảo đảm chất lượng theo quy định; 90% khu dân cư đạt chuẩn về an ninh, trật tự trở lên…

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hòa Hội nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt.

Đại hội đã công bố và ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hòa Hội gồm 33 người. Bà Đinh Thị Trúc My, được chỉ định giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hòa Hội, nhiệm kỳ 2025-2030.

TRÍ NHÂN