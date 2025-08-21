Phường Tân Thành (TPHCM) tập trung hoàn thiện hạ tầng giao thông kết nối

Sáng 20-8, Đảng bộ phường Tân Thành (TPHCM) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Tham dự có các đồng chí: Bùi Chí Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy phường Phú Mỹ; Nguyễn Công Vinh, Giám đốc Sở Tài chính.

Đồng chí Bùi Chí Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy (phụ trách Đảng bộ phường Tân Thành), Bí thư Đảng ủy phường Phú Mỹ tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Phường Tân Thành được thành lập trên cơ sở sáp nhập phường Hắc Dịch và xã Sông Xoài (thành phố Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu trước đây), hiện có diện tích 61,63 km², dân số gần 34.000 người, với 28 chi, đảng bộ trực thuộc và 640 đảng viên.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Tân Thành Nguyễn Lý Thủy Tiên cho biết, bước vào nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ phường xác định hai khâu đột phá: Một là hoàn thiện và nâng cao chất lượng thủ tục hành chính công, đảm bảo vận hành thông suốt, phục vụ tốt nhất cho người dân, doanh nghiệp; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số. Hai là kết nối hạ tầng giao thông, ưu tiên bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm như mở rộng đường ĐT 991, đường Vành đai 4, cao tốc Long Thành - Hồ Tràm, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và chỉnh trang đô thị.

Đồng chí Trần Quốc Khánh, Bí thư Đảng ủy phường Tân Thành phát biểu khai mạc Đại hội.

Đại hội cũng đề ra nhiều nhiệm vụ trọng tâm: phát triển kinh tế dựa trên thương mại - dịch vụ, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; quan tâm nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, văn hóa; chăm lo tốt an sinh xã hội; giữ vững quốc phòng - an ninh.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Công Vinh, Giám đốc Sở Tài chính nhận định, những kết quả đạt được trong thời gian qua của phường Tân Thành khá toàn diện, tạo động lực để địa phương tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Trong nhiệm kỳ tới, tập trung rà soát, đề xuất điều chỉnh quy hoạch đô thị phường Tân Thành đảm bảo tích hợp với quy hoạch của TPHCM và tổ chức không gian phát triển các vùng chức năng và các trục động lực, làm cơ sở để thu hút nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội, thương mại, dịch vụ.

Đồng chí Nguyễn Công Vinh, Giám đốc Sở Tài chính phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Phường cần tăng cường công tác quản lý quy hoạch, xây dựng, bảo vệ môi trường và quản lý đô thị; cải thiện thu nhập, đời sống vật chất, tinh thần, nâng cao mức sống và chất lượng sống của Nhân dân.

Đại hội đã ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ phường Tân Thành lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Trần Quốc Khánh được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy phường; đồng chí Nguyễn Lý Thủy Tiên làm Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy và đồng chí Nguyễn Ngọc Ân làm Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường.

Đồng chí Nguyễn Công Vinh, Giám đốc Sở Tài chính tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ phường Tân Thành nhiệm kỳ 2025-2030.

