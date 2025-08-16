Phường Tam Long đẩy mạnh phát triển thương mại - dịch vụ - nông nghiệp đô thị

Ngày 16-8, đã diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Tam Long, TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ông Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM dự và chỉ đạo Đại hội.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.

Dự Đại hội còn có các thành viên Tổ công tác số 5, Ban Chỉ đạo Đại hội của Thành ủy TPHCM, nguyên lãnh đạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu qua các thời kỳ cùng 179 đại biểu, đại điện cho 1.595 đảng viên thuộc 36 tổ chức cơ sở đảng của Đảng bộ phường.

Phường Tam Long được sáp nhập từ phường Long Tâm và 2 xã anh hùng: Hòa Long, xã Long Phướcvới tổng diện tích tự nhiên 34,7 km2, dân số 41.130 người. Phường có vị trí chiến lược, hệ thống giao thông kết nối với các trục quan trọng. Là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, phường Tam Long có mật độ dân số tương đối cao, trình độ dân trí khá cao, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định. Cơ cấu kinh tế phát triển theo hướng đô thị, trong đó phát triển thương mại - dịch vụ làm chủ đạo.

Đại biểu dự Đại hội.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, dù gặp không ít khó khăn, thách thức nhưng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân phường Tam Long phát huy cao độ truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, đạt nhiều kết quả nổi bật, toàn diện trên các mặt công tác.

Kinh tế tăng trưởng ổn định, hệ thống kết cấu hạ tầng từng bước được đầu tư đồng bộ, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng thương mại - dịch vụ, phù hợp với quá trình đô thị hóa; đưa vào hoạt động Cụm công nghiệp Long Phước và Cụm công nghiệp Hòa Long; đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt; phát triển và nâng cao chất lượng các sản phẩm OCOP.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Thực hiện tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án đầu tư công trình trọng điểm trên địa bàn như: Dự án thành phần 3 thuộc dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (giai đoạn 1); đường nối vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, Hương Lộ 2, Tỉnh lộ 52... Các lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng cuộc sống của người dân được nâng lên.

Nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng bộ phường Tam Long xác định mục tiêu, tiếp tục xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đảm bảo quốc phòng, an ninh vững chắc; phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân; nâng cao chất lượng phường văn minh đô thị, sáng, xanh, sạch, đẹp; giữ gìn và phát huy vùng đất giàu truyền thống cách mạng anh hùng Hòa Long - Long Phước.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ phường Tam Long nhiệm kỳ 2025-2030.

Đảng bộ phường phấn đấu tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn bình quân hằng năm đạt chỉ tiêu được giao. Phấn đấu tăng trưởng kinh tế và thu ngân sách đạt trên 10%/năm; thu nhập bình quân năm 2030 tăng hơn 72% so với năm 2025. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều duy trì mức giảm 1,0- 1,5%/năm. 100% người dân và tổ chức hài lòng về thái độ phục vụ của cán bộ, công chức. Tỷ lệ hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính được số hóa đạt 100%. Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính xử lý trực tuyến đạt trên 85%. Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến toàn trình trên tổng số thủ tục hành chính có đủ điều kiện đạt 100%...

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Bí thư Thành ủy Đặng Minh Thông đề nghị Đảng bộ phường Tam Long kết cấu lại, xác định nhiệm vụ tập trung xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị phải được đưa lên hàng đầu, thể hiện vai trò tiên phong, hạt nhân lãnh đạo của Đảng trong thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra. Đồng thời, ưu tiên cải cách thủ tục hành chính, tăng cường chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức gần dân, sát dân, hiểu dân, đáp ứng yêu cầu được giao trong bối cảnh thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Đại biểu đóng góp ủng hộ đồng bào bị bão lũ, thiên tai.

Phó Bí thư Thành ủy cũng đề nghị Đảng bộ phường cần tiếp tục tập trung thu hút, phát triển đa dạng và nâng cao chất lượng ngành thương mại, dịch vụ theo hướng ứng dụng công nghệ số; hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ trong sản xuất, kinh doanh; tăng tỷ lệ lấp đầy 2 cụm công nghiệp Hòa Long và Long Phước; phát triển và nâng cao chất lượng các sản phẩm OCOP…

Đại biểu chụp hình lưu niệm tại Đại hội.

Đại hội đã ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ phường Tam Long nhiệm kỳ 2025-2023. Bà Nguyễn Minh Hoàng được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường.

Trong khuôn khổ chương trình Đại hội, hưởng ứng lời kêu gọi của Thường trực Thành ủy TP.HCM về việc tổ chức phát động đóng góp ủng hộ đồng bào khu vực miền núi và trung du Bắc bộ, Bắc Trung Bộ bị thiệt hại do mưa lũ gây ra, các đại biểu dự Đại hội đã đóng góp với tinh thần tương thân tương ái, san sẻ khó khăn với đồng bào đang gặp khó khăn.

Tin, ảnh: TUYẾT MAI