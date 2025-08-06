Phường Rạch Dừa sẽ chú trọng khai thác lợi thế biển và sông Dinh

Ngày 6-8, Đảng ủy phường Rạch Dừa (TPHCM) tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Rạch Dừa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Rạch Dừa lần thứ I đánh giá, thời gian qua, Đảng bộ phường đã phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, nỗ lực vượt qua khó khăn, đạt được những thành tựu khá quan trọng và toàn diện. Các tiềm năng, thế mạnh của phường được tập trung khai thác và phát huy hiệu quả, kinh tế - xã hội của phường phát triển. Các dự án chỉnh trang đô thị trên địa bàn được tập trung triển khai, tạo bộ mặt đô thị xanh, sạch, đẹp, vệ sinh môi trường cơ bản được bảo đảm. Văn hóa, xã hội tiếp tục phát triển; chất lượng giáo dục, y tế không ngừng được nâng cao, đáp ứng tốt nhu cầu của Nhân dân. Các đại biểu tham dự hội nghị. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị luôn được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đạt nhiều kết quả thực chất; hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền không ngừng được cải thiện.

Tại hội nghị, các đồng chí nguyên lãnh đạo, nhân sĩ, trí thức phường Rạch Dừa đã phát huy trí tuệ, kinh nghiệm, đóng góp nhiều ý kiến để hoàn thiện văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Rạch Dừa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, cũng như hiến kế phát triển kinh tế phường.

Theo các đại biểu, phường cần định hướng phát triển thương mại, dịch vụ, công nghiệp. Trong đó, cần chú trọng khai thác lợi thế sông Dinh và các bãi biển như Long Cung, Thủy Tiên... theo hình thức xã hội hóa để tạo đà hút khách hơn. Phường cũng cần kết nối doanh nghiệp và phối hợp với các sở, ban, ngành TPHCM phát triển du lịch du thuyền nhằm tạo điểm nhấn và tăng thêm nguồn thu ngân sách.

Đại biểu đóng góp ý kiến phát triển kinh tế, xã hội phường Rạch Dừa trong thời gian tới.

Phường cũng cần định hướng xây dựng Trung tâm thương mại phường; quan tâm kinh tế phát triển tư nhân, phát triển khoa học, đổi mới sáng tạo; nâng cấp, chỉnh trang các đường Lưu Chí Hiếu, Nguyễn Hữu Cảnh, Bùi Thiện Ngộ... để tạo bộ mặt khang trang và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

Để nâng cao công nghệ số, phường cần mạnh dạn hỗ trợ, bồi dưỡng cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số. Song song đó là triển khai tập huấn về chuyển đổi số cho cán bộ khu phố, tổ trưởng các tổ dân cư.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Phúc Hoàng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Rạch Dừa ghi nhận những góp ý hết sức tâm huyết của các đại biểu và cho biết sẽ tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý để hoàn thiện dự thảo văn kiện Đại hội.

Đồng chí Nguyễn Phúc Hoàng cũng nhấn mạnh, thời gian tới, phường sẽ chú trọng khai thác lợi thế có bờ biển dài và sông Dinh để phát triển du lịch, góp phần đưa phường ngày càng phát triển hơn.

Tin, ảnh: CẨM NHUNG