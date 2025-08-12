Phường Phước Thắng (TPHCM) hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống người dân

Ngày 12-8, Đảng bộ phường Phước Thắng (TPHCM) long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Phước Thắng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.
|Ông Dương Trọng Hiếu, Phó trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM tặng hoa đại hội. Ảnh: HUYỀN TRANG
Đại hội có sự tham dự của ông Dương Trọng Hiếu, Phó trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM cùng lãnh đạo TPHCM và nguyên lãnh đạo phường qua các thời kỳ cùng 228 đại biểu chính thức, đại diện cho 1.842 đảng viên trong toàn Đảng bộ phường về tham dự Đại hội.
Phường Phước Thắng được thành lập trên cơ sở hợp nhất phường 11, phường 12 có tổng diện tích tự nhiên 47,34 km², dân số 73.942 người với 10 khu phố, 174 tổ dân cư. Toàn Đảng bộ có 33 chi bộ trực thuộc với 1.842 đảng viên.
|Ông Nguyễn Trường Giang, Bí thư Đảng ủy phường Phước Thắng phát biểu khai mạc đại hội. Ảnh: HUYỀN TRANG
Chủ đề của đại hội là “Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị vững mạnh; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân; đoàn kết, sáng tạo xây dựng phường Phước Thắng văn minh, phát triển”.
|Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết đại hội. Ảnh: HUYỀN TRANG
Nhiệm kỳ 2025-2030, phường Phước Thắng đề ra 2 khâu đột phá: Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có phẩm chất và bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ năng lực thực tiễn, có ý thức tổ chức kỷ luật cao, kết hợp đẩy mạnh cải cách hành chính đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; Triển khai mô hình, giải pháp phát triển kinh tế theo hướng thương mại, dịch vụ, gắn với chỉnh trang đô thị, đảm bảo vệ sinh môi trường. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành một số dự án quan trọng trên địa bàn, đặc biệt là các dự án tái định cư và nhà ở xã hội.
|Ông Dương Trọng Hiếu, Phó trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM phát biểu chỉ đạo tại đại hội. Ảnh: HUYỀN TRANG
Bên cạnh đó, tạo điều kiện thuận lợi các dự án về dịch vụ, du lịch sớm triển khai trên địa bàn (Dự án đô thị du lịch đường 3/2, các dự án dịch vụ...), đồng thời phát huy vị trí địa lý thuận lợi để tập trung phát triển mạnh thương mại - dịch vụ - du lịch. Khuyến khích, thu hút đầu tư phát triển các loại hình kinh doanh hiện đại như trung tâm thương mại, khu mua sắm tập trung; mở rộng mạng lưới bán lẻ, thương mại điện tử; củng cố, nâng cấp các chợ truyền thống. Tăng cường quản lý hoạt động thương mại, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng...
|Ban Chấp hành Đảng bộ phường Phước Thắng nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt đại hội. Ảnh: HUYỀN TRANG
Phát biểu chỉ đạo đại hội, ông Dương Trọng Hiếu nhấn mạnh, phường Phước Thắng cần tiếp tục tập trung vận hành thông suốt chính quyền 2 cấp nhằm phục vụ người dân tốt hơn, gần dân, sát dân hơn. Trong đó, gắn trách nhiệm đối với từng cán bộ, đảng viên để lãnh đạo, chỉ đạo thắng lợi nghị quyết đại hội đề ra; tiếp tục bám sát các chủ trương của Thành ủy thực hiện 4 nghị quyết trụ cột: Nghị quyết 57-NQ/TW, Nghị quyết 59-NQ/TW, Nghị quyết 66-NQ/TW và Nghị quyết 68 NQ/TW; tập trung kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; tuyệt đối không để xảy ra các vụ vi phạm về trật tự xây dựng; chú trọng xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.
Đại hội cũng tiến hành ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy phường, nhiệm kỳ 2025-2030. Trong đó ông Nguyễn Trường Giang được chỉ định giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy phường.
HUYỀN TRANG