Phường Phước Thắng (TPHCM) hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống người dân

Ngày 12-8, Đảng bộ phường Phước Thắng (TPHCM) long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Phước Thắng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Dương Trọng Hiếu, Phó trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM tặng hoa đại hội. Ảnh: HUYỀN TRANG

Đại hội có sự tham dự của ông Dương Trọng Hiếu, Phó trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM cùng lãnh đạo TPHCM và nguyên lãnh đạo phường qua các thời kỳ cùng 228 đại biểu chính thức, đại diện cho 1.842 đảng viên trong toàn Đảng bộ phường về tham dự Đại hội.

Phường Phước Thắng được thành lập trên cơ sở hợp nhất phường 11, phường 12 có tổng diện tích tự nhiên 47,34 km², dân số 73.942 người với 10 khu phố, 174 tổ dân cư. Toàn Đảng bộ có 33 chi bộ trực thuộc với 1.842 đảng viên.

Ông Nguyễn Trường Giang, Bí thư Đảng ủy phường Phước Thắng phát biểu khai mạc đại hội. Ảnh: HUYỀN TRANG

Chủ đề của đại hội là “Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị vững mạnh; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân; đoàn kết, sáng tạo xây dựng phường Phước Thắng văn minh, phát triển”.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết đại hội. Ảnh: HUYỀN TRANG