Phú Mỹ cần phát huy tối đa vị trí cửa ngõ công nghiệp, đô thị, cảng biển và dịch vụ logistics

Sáng 15/8, Đảng bộ phường Phú Mỹ (TPHCM) tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND TP.Hồ Chí Minh tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Hồ Chí Minh, cùng 182 đại biểu đại diện cho 1.612 đảng viên Đảng bộ phường Phú Mỹ tham dự Đại hội.

Phường Phú Mỹ được thành lập ngày 1/7/2025 trên cơ sở hợp nhất hai phường Phú Mỹ và Mỹ Xuân của TP. Phú Mỹ (cũ), với tổng diện tích tự nhiên 70,92 km², 14 khu phố, 78.641 nhân khẩu. Đảng bộ phường có 58 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc, với 1.612 đảng viên.

Nhiệm kỳ 2020–2025, Đảng bộ phường phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt khó, hoàn thành tốt công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ chính trị được giao. Kinh tế phát triển ổn định, công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp tiếp tục là động lực chính, cơ cấu chuyển dịch theo hướng công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp và thương mại – dịch vụ. Thu ngân sách hằng năm đạt và vượt chỉ tiêu; tổng thu giai đoạn 2020–2025 đạt hơn 368 tỷ đồng.

Đảng bộ chỉ đạo tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, góp phần đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án; quản lý đất đai, quy hoạch, đầu tư hạ tầng, bảo vệ môi trường có nhiều chuyển biến tích cực. Văn hóa, giáo dục, y tế đáp ứng nhu cầu Nhân dân; an sinh xã hội, giảm nghèo, chăm lo đời sống được triển khai đồng bộ, hiệu quả; đời sống vật chất, tinh thần ngày càng nâng cao. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị có chuyển biến tích cực.

Đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

Nhiệm kỳ 2025–2030, Đảng bộ phường Phú Mỹ đặt mục tiêu xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống đoàn kết, dám nghĩ, dám làm, tiên phong vì thành phố, cùng thành phố bước vào giai đoạn phát triển mới. Phường ứng dụng tối đa khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; tập trung phát triển kinh tế theo hướng công nghiệp – thương mại, dịch vụ – nông nghiệp; khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế để thúc đẩy kinh tế – xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, phấn đấu xây dựng phường văn minh, có chất lượng sống tốt.

Chỉ tiêu chủ yếu: tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm bình quân hằng năm 11,51%; tổng giá trị sản phẩm ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại – dịch vụ tăng trên 10%/năm; thu nhập bình quân đầu người năm 2030 tăng 59,11% so với năm 2025; tốc độ tăng thu ngân sách bình quân hằng năm 14,82%; giải quyết việc làm mới cho 3.500 người; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 98%; đảm bảo vệ sinh môi trường và nâng cao chất lượng đô thị; quốc phòng, an ninh giữ vững ổn định.

Về xây dựng Đảng: hằng năm kết nạp đảng viên mới đạt ít nhất 3% so với tổng số đảng viên; 90% tổ chức cơ sở đảng, đảng viên được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 100% kết luận kiểm tra, giám sát có kế hoạch khắc phục, phòng ngừa; các chỉ số cải cách hành chính đạt 100%; tỷ lệ người dân hài lòng khi giải quyết thủ tục hành chính đạt 98%; hồ sơ giải quyết đúng hẹn đạt 99,8%; tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến toàn trình đạt 99%.

Các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá gồm: hạ tầng giao thông – kỹ thuật đồng bộ; dịch vụ logistics; đô thị thông minh – quản lý hiệu quả; nhân lực chất lượng – lao động kỹ thuật.

Ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND TP.Hồ Chí Minh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Hồ Chí Minh, biểu dương những thành quả ấn tượng địa phương đạt được trong nhiệm kỳ qua và cơ bản thống nhất với các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cùng các chương trình đột phá Ban Chấp hành Đảng bộ phường Phú Mỹ đề ra trong nhiệm kỳ 2025–2030.

Nhấn mạnh cả nước đang bước vào kỷ nguyên đổi mới mạnh mẽ và phát triển bứt phá với bước ngoặt lịch sử chưa từng có, ông Võ Văn Minh đề nghị Đảng bộ phường Phú Mỹ khẩn trương ổn định tổ chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; kiện toàn đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín; tăng cường sử dụng cán bộ trẻ, cán bộ nữ; phát huy tối đa vai trò nêu gương của người đứng đầu.

Đặc biệt, Phú Mỹ cần phát huy tối đa tiềm năng địa kinh tế và vị trí cửa ngõ về công nghiệp, đô thị, cảng biển và dịch vụ logistics; định hướng phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao, dịch vụ – thương mại hiện đại, logistics chất lượng cao gắn với bảo vệ môi trường và phát triển bền vững; khuyến khích, hỗ trợ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, tạo ra sản phẩm có giá trị gia tăng cao, từng bước hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp gắn với chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.

Bên cạnh đó, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để đầu tư phát triển hạ tầng đồng bộ, hiện đại đáp ứng yêu cầu lâu dài; tăng tốc chuyển đổi số và cải cách hành chính toàn diện; nâng cao chất lượng giáo dục, y tế; bảo đảm an sinh xã hội bền vững; giữ vững an ninh quốc phòng và trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống; xây dựng Đảng bộ thật sự trong sạch, vững mạnh; tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống gắn với xây dựng nếp sống đô thị và môi trường sống xanh – sạch – đẹp.

Ban Chấp hành Đảng bộ phường Phú Mỹ nhiệm kỳ 2025-2030 chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo TPHCM và đại biểu khách mời.

Đại hội đã ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ phường Phú Mỹ nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 27 người. Ông Bùi Chí Thành được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Phú Mỹ.

Tin, ảnh: MỸ LƯƠNG