Phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Phước Hải (TPHCM)

Sáng 11-8, Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Phước Hải, TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 tiến hành phiên trù bị.

Toàn cảnh phiên trù bị Đại hội.

Tại phiên trù bị, các đại biểu dự Đại hội đã biểu quyết bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu Đại hội. Đại diện Đoàn Chủ tịch đã thông qua và biểu quyết các nội dung: nội quy, quy chế làm việc của Đại hội; chương trình làm việc phiên chính thức của Đại hội.

Phiên chính thức Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Phước Hải lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 khai mạc vào sáng 12-8.

Dưới đây là một số hình ảnh tại phiên trù bị:

Đại biểu các Ban Đảng TPHCM tham dự phiên trù bị đại hội.

Chủ trì phiên trù bị đại hội.

Ông Võ Tài Quốc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phước Hải phát biểu khai mạc phiên trù bị.

Các đại biểu biểu quyết bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký Đại hội.

Tin, ảnh: ĐÔNG HIẾU