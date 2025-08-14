Phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Châu Pha (TPHCM)

Chiều 14-8, Đảng bộ xã Châu Pha, TPHCM tổ chức phiên trù bị Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đồng chí Đỗ Hữu Hiền, Bí thư Đảng ủy xã Châu Pha phát biểu khai mạc phiên trù bị.

Trên tinh thần xây dựng, phát huy trách nhiệm, dân chủ, các đại biểu tham dự phiên Đại hội trù bị đã thống nhất bầu Đoàn Chủ tịch; Đoàn Thư ký Đại hội; Ban thẩm tra tư cách đại biểu. Đồng thời, biểu quyết thông qua chương trình làm việc chính thức của Đại hội; thông qua nội quy, quy chế làm việc Đại hội; phân công nhiệm vụ của các tổ đại biểu dự Đại hội.

Tại phiên trù bị, các tổ đại biểu cũng tập trung thảo luận, góp ý dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng, góp ý văn kiện Đại hội Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030.

Các đại biểu biểu quyết thông qua chương trình, nội quy Đại hội.

Cũng tại phiên trù, các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Châu Pha đã quyên góp ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai của các địa phương ở khu vực miền núi và trung du Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ.

Phiên chính thức Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Châu Pha lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 sẽ diễn ra vào ngày 15/8.

Dưới đây là một số hình ảnh tại phiên trù bị:

Đoàn Chủ tịch Đại hội.

Đồng chí Thôi Đại Việt, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Châu Pha điều hành phần thảo luận, góp ý dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng, góp ý văn kiện Đại hội Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Phan Minh Hợp, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Châu Pha trình bày chương trình, nội quy Đại hội.

Quang cảnh Đại hội.

Các đại biểu tham dự Đại hội ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai trong khuôn khổ phiên Đại hội trù bị.

QUANG VINH