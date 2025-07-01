Phát triển Vũng Tàu thành đô thị du lịch đẳng cấp quốc tế

Sáng 13-8, Đảng bộ phường Vũng Tàu, TPHCM long trọng tổ chức phiên chính thức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại tá Trần Văn Cư, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM; ông Dương Trọng Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM, Tổ trưởng Tổ công tác số 12; đại diện các ban, ngành, đơn vị TPHCM cùng 250 đại biểu đại diện cho gần 5.000 đảng viên Đảng bộ phường Vũng Tàu dự Đại hội.

Lãnh đạo TPHCM tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Phát biểu khai mạc Đại hội, ông Nguyễn Tấn Bản, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Vũng Tàu nhấn mạnh, với phương châm “Đoàn kết - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”, Đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 thể hiện ý chí, quyết tâm “xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị đoàn kết, trong sạch; chính quyền vì Nhân dân phục vụ, đổi mới mạnh mẽ trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc; phát triển Vũng Tàu trở thành đô thị du lịch thông minh, là thương hiệu du lịch xanh đẳng cấp quốc tế”.

Ông Nguyễn Tấn Bản, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Vũng Tàu phát biểu khai mạc Đại hội.

Phường Vũng Tàu chính thức được thành lập vào ngày 1-7-2025 trên cơ sở sáp nhập 7 phường trung tâm, với diện tích tự nhiên 16,8km2, , có 117 ngàn người dân.

Các đại biểu tham dự Đại hội.

Đại hội đã đề ra 3 khâu đột phá quan trọng của nhiệm kỳ tới. Đó là xây dựng đội ngũ đảng viên, cán bộ, công chức năng động, sáng tạo, tận tụy, liêm chính, chuyên nghiệp, giỏi về chuyên môn, vững về nghiệp vụ; gắn với ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Phát huy vai trò công dân đô thị văn minh, thân thiện, trách nhiệm. Mỗi người dân là một đại sứ du lịch, đồng thời là chiến sĩ bảo vệ môi trường. Hạn chế sử dụng vật liệu nhựa, ưu tiên các sản phẩm thân thiện với môi trường, góp phần xây dựng thương hiệu du lịch xanh đẳng cấp quốc tế.

Xây dựng phường Vũng Tàu “sáng - xanh - sạch - đẹp - văn minh - an toàn - thân thiện”. Qua đó, làm cơ sở quan trọng cho việc thực hiện khát vọng đưa Vũng Tàu trở thành trung tâm du lịch đẳng cấp quốc tế theo định hướng của Bộ Chính trị.

Đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

Trong 5 năm tới, phường Vũng Tàu được xác định là một trong những địa phương quan trọng nằm trên tuyến du lịch của TPHCM, với lợi thế đặc thù có các bãi biển đẹp, có núi, hệ thống công viên, rừng cảnh quan đô thị đẹp, có nhiều di tích văn hóa lịch sử cấp Quốc gia và hạ tầng được chỉnh trang khá đồng bộ. Vì vậy, Đảng bộ, chính quyền phường sẽ tập trung đẩy mạnh kêu gọi đầu tư phát triển các loại hình dịch vụ, du lịch, thương mại, đa dạng, đẳng cấp.

Về kinh tế, phường xác định lĩnh vực dịch vụ, du lịch, thương mại làm chủ đạo. Trong đó, phấn đấu tỷ trọng cơ cấu kinh tế: dịch vụ - du lịch - thương mại chiếm 90%. Phấn đấu tổng thu ngân sách được giao hàng năm đạt 100% so với dự toán và thu ngân sách bình quân hằng năm tăng trên 10%. Tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn bình quân hằng năm 10,6%. Tỷ lệ tăng giải ngân vốn đầu tư công hàng năm đạt 100%...

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, ông Dương Trọng Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM, Tổ trưởng Tổ công tác số 12, biểu dương, ghi nhận những kết quả tích cực của phường trong lãnh đạo, chỉ đạo, chính quyền gần dân, sát dân. Công tác cải cách hành chính, hiệu lực, hiệu quả bộ máy hành chính được nâng lên. Con số doanh thu các ngành kinh tế đạt hơn 120 ngàn tỷ giai đoạn 2020-2025, đã khẳng định sự phát triển kinh tế lớn mạnh của phường Vũng Tàu.

Ông Dương Trọng Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM, Tổ trưởng Tổ công tác số 12 phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Ông Dương Trọng Hiếu nhấn mạnh, với vị trí chiến lược hết sức đặc biệt, đặc biệt là với định hướng của Bộ Chính trị xác định Vũng Tàu là trung tâm du lịch đẳng cấp quốc tế, phường cần tập trung tận dụng, phát huy các nguồn lực để phát triển kinh tế mạnh hơn trong nhiệm kỳ tới. Ông Dương Trọng Hiếu gợi mở, ngay sau Đại hội, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng bộ phường phải xây dựng chương trình, kế hoạch hành động, xác định lộ trình, thời gian hoàn thành và thường xuyên kiểm tra, giám sát để hoàn thành Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường đề ra. Phải giữ gìn sự đoàn kết trong tập thể Đảng để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nghị quyết. Chú trọng xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn, đầu tư công hằng năm để đầu tư cơ sở hạ tầng. Đồng thời, chú trọng xây dựng, rà soát, điều chỉnh các quy hoạch để tạo không gian phát triển mới, tạo động lực phát triển mới cho phường.

Song song với phát triển kinh tế, phường cần chú trọng công tác an sinh xã hội, nâng cao đời sống cho người dân. Chú trọng công tác chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả quản trị hành chính công, đơn giản hóa thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền kiến tạo vì dân, vì doanh nghiệp.

Chú trọng làm tốt công tác bồi dưỡng chính trị, định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, tinh gọn bộ máy để hoạt động thông suốt, hiệu quả; xây dựng tổ chức cơ sở đảng và phát triển thêm nhiều đảng viên mới; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, bảo đảm đi vào thực chất để phát huy vai trò của đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Đại tá Trần Văn Cư, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM; ông Dương Trọng Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM, Tổ trưởng Tổ công tác số 12 tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ phường Vũng Tàu.

Ông Nguyễn Tấn Bản, Bí thư Đảng ủy phường Vũng Tàu thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ phường phát biểu nhận nhiệm vụ.

Đại hội đã công bố và ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ phường Vũng Tàu gồm 33 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Tấn Bản được chỉ định giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy phường.

