Phát huy truyền thông cách mạng, chung sức đưa Châu Pha trở thành xã thông minh phát triển

Chiều 29-8, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Châu Pha (TPHCM) tổ chức Họp mặt kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19-8-1945 - 19-8-2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 - 2-9-2025).

Tiết mục văn nghệ chào mừng tại buổi họp mặt.

Phát biểu tại buổi họp mặt, đồng chí Phan Minh Hợp, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Châu Pha cho biết, những năm qua, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân xã địa phương đã đoàn kết, nỗ lực, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Kinh tế - xã hội phát triển ổn định; hạ tầng được đầu tư đồng bộ; đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng nâng cao; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Đồng chí Phan Minh Hợp, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Châu Pha phát biểu tại buổi họp mặt.

Đồng chí Phan Minh Hợp kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, các đoàn thể và người dân xã Châu Pha tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết, cùng nhau nỗ lực đưa xã Châu Pha trở thành xã thông minh, hiện đại và phát triển vững mạnh, góp phần cùng cả nước vững bước tiến vào kỷ nguyên vươn mình.

Tin, ảnh: QUANG VINH