Phát động thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Đảng các cấp

Ngày 8-8, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Vũng Tàu (TPHCM) tổ chức hội nghị phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Đảng các cấp, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp của thành phố, Đại hội đại biểu các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội nhiệm kỳ 2025 - 2030 và kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2025.

Tại buổi lễ, ông Vũ Đăng Khoa, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Vũng Tàu đề nghị hệ thống MTTQ, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội từ phường đến khu dân cư kêu gọi đoàn viên, hội viên và Nhân dân hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ Việt Nam phường và thành phố phát động.

Đồng thời, thi đua lao động, đổi mới, sáng tạo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng phường Vũng Tàu và thành phố ngày càng phát triển.

Ông Vũ Đăng Khoa, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Vũng Tàu phát biểu tại hội nghị.

Ông Vũ Đăng Khoa cho biết, thời gian phát động đợt thi đua chia làm 2 giai đoạn: giai đoạn 1 (từ nay đến ngày 30/10) và giai đoạn 2 (từ 1/11 đến 30/12/2025).

Nội dung thi đua tập trung vào vận động toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, các tổ chức thành viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân trên địa bàn phường tích cực, năng động, đổi mới, sáng tạo, chung sức, chung lòng cùng Đảng bộ, chính quyền các cấp thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Thi đua đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số trong đoàn viên, hội viên, Nhân dân, cơ quan MTTQ và đoàn thể chính trị - xã hội. Thi đua đẩy mạnh thực hiện phong trào, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và giảm nghèo bền vững.

Đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Vũng Tàu, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường và Chùa Liên trì thực hiện công trình sửa chữa nhà cho hội viên phụ nữ khó khăn. Đây là công trình chào mừng Đại hội các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Vũng Tàu đã báo cáo về kết quả đăng ký và thực hiện các công trình, phần việc trong đợt thi đua cao điểm này.

Đến nay, đã có 66 công trình, phần việc của Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, các tổ chức chính trị - xã hội phường và 42 Ban Công tác Mặt trận đăng ký, thực hiện, tập trung vào một số lĩnh vực như: chỉnh trang đô thị, an sinh xã hội, trật tự đô thị và vệ sinh môi trường.

THI PHONG