Ông Nguyễn Văn Nên được phân công theo dõi, chỉ đạo Thành ủy TP. Hồ Chí Minh đến Đại hội XIV của Đảng

Sáng 25-8, Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị công bố và trao quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng (ở giữa) trao hoa chúc mừng ông Nguyễn Văn Nên và ông Trần Lưu Quang.

Ông Trần Cẩm Tú - ủy viên Bộ Chính trị, thường trực Ban Bí thư và ông Lê Minh Hưng - ủy viên Bộ Chính trị, bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Tổ chức Trung ương - chủ trì hội nghị.

Ông Nguyễn Quang Dương - phó trưởng Ban Tổ chức trung ương - công bố quyết định.

Theo quyết định, Bộ Chính trị quyết định để ông Nguyễn Văn Nên - ủy viên Bộ Chính trị, bí thư Thành ủy TP.HCM - thôi tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Thành ủy TP.HCM.

Cùng với đó, Bộ Chính trị điều động, phân công ông Nguyễn Văn Nên làm ủy viên thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng; đồng thời phân công theo dõi, chỉ đạo Đảng bộ TP.HCM cho đến Đại hội XIV của Đảng.

Ông Nguyễn Văn Nên sinh năm 1957, quê tỉnh Tây Ninh, được kết nạp vào Đảng năm 1978.

Ông là ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII, XIII; bí thư Trung ương Đảng khóa XII và ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII.

Với quyết định của Bộ Chính trị, ông Nên thôi giữ cương vị người đứng đầu Đảng bộ TP.HCM - đầu tàu kinh tế cả nước - sau gần 5 năm giữ cương vị (từ tháng 10-2020).

Ngay từ những tháng đầu làm Bí thư Thành ủy TP.HCM, ông đã cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM trải qua nhiều cung bậc cảm xúc, vất vả khó khăn của giai đoạn chống đại dịch COVID-19 đầy hiểm nguy.

Chuyển sang giai đoạn "bình thường mới", ông Nên đã lãnh đạo, chỉ đạo Đảng bộ, chính quyền TP.HCM từng bước phục hồi kinh tế, xã hội.

Ngay từ những ngày đầu TP.HCM mở cửa lại sau giãn cách (từ 30-9-2021), ông Nên yêu cầu cả hệ thống phải chiến đấu với 200% sức lực trong chống dịch, và tương tự khi phục hồi kinh tế.

Tháng 9‑2021, dưới sự chủ trì của ông, Thành ủy TP.HCM thông qua Nghị quyết 05, mở ra dấu mốc phục hồi kinh tế mạnh mẽ sau đại dịch.

Kết quả sau đó, tình hình kinh tế, xã hội TP.HCM trong 9 tháng đầu năm 2022 phục hồi, tăng trưởng rõ nét. GRDP tăng 9,71% so với cùng kỳ, công nghiệp ‑ xây dựng tăng 12,28%, thương mại ‑ dịch vụ tăng hơn 10%; doanh thu dịch vụ du lịch tăng 126,5%; hơn 33.000 doanh nghiệp được thành lập mới; thu ngân sách đạt gần 350.000 tỉ đồng, tăng gần 28%...

Sau 9 tháng phục hồi, TP.HCM cơ bản đã tìm lại được những gì đã mất, giai đoạn 2022 - 2023 được xác định là giai đoạn TP.HCM thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch, nâng cao chất lượng chính quyền đô thị, cải thiện môi trường đầu tư và đồng hành cùng doanh nghiệp.

Cũng trên cương vị của mình, ông Nên đã cùng Đảng bộ, chính quyền TP.HCM xây dựng, đề xuất Chính phủ trình Quốc hội thông qua Nghị quyết 98 về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM (thay thế Nghị quyết 54).

Nghị quyết này được xem là đột phá về chính sách, phá vỡ điểm nghẽn thể chế, mở ra cơ chế mới để TP.HCM khơi thông nguồn lực phục vụ phát triển lâu dài.

Giai đoạn ông Nên đứng đầu Đảng bộ, TP.HCM cũng đẩy mạnh chủ trương cải thiện môi trường đầu tư, chú trọng giải quyết "điểm nóng" pháp lý, cải cách hành chính, xây dựng chính quyền đô thị, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất kinh doanh, hướng tới TP phát triển toàn diện, thông minh, sáng tạo và bền vững.

Tất cả những bước đi này đã đặt nền móng cho một TP.HCM "vươn mình", vượt qua dịch bệnh, khôi phục tăng trưởng và hướng đến tương lai năng động, hiện đại, hội nhập quốc tế.

