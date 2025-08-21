Lãnh đạo phường Rạch Dừa thăm, làm việc với các cơ sở tôn giáo

Ngày 21/8, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Rạch Dừa (TPHCM) đã đến thăm, làm việc với các cơ sở thờ tự tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn, gồm: Giáo xứ Đông Xuyên, Giáo xứ Thủy Giang, Chùa Từ Thắng, Giáo xứ Nam Đồng, Giáo xứ Trung Đồng.

Tại các cơ sở tôn giáo, lãnh đạo phường đã thông tin tình hình thực hiện mô hình chính quyền hai cấp ở địa phương và tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trong thời gian qua.

Theo đó, phường Rạch Dừa được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 phường thuộc TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ là: Phường 10, phường Thắng Nhất và phường Rạch Dừa. Phường có diện tích tự nhiên: 19,7 km2, gồm 25 khu phố, 263 tổ dân cư, với dân số 76.281 người.

Sau gần 2 tháng thành lập, hoạt động của bộ máy chính quyền phường theo mô hình hai cấp được kiện toàn và vận hành ổn định, hiệu quả. Các chỉ tiêu kinh tế tiếp tục có bước tăng trưởng khá so với cùng kỳ. Công tác an sinh - xã hội được đảm bảo, chất lượng giáo dục và đào tạo được duy trì, công tác khám chữa bệnh cơ bản đáp ứng được nhu cầu của người dân…

Bên cạnh đó, cải cách hành chính tiếp tục được quan tâm. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững. Các tình huống phát sinh được các lực lượng chức năng chủ động nắm bắt và xử lý kịp thời, không để hình thành điểm nóng…

Ông Nguyễn Phúc Hoàng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường thăm và tặng quà giáo xứ Đông Xuyên.

Trong không khí thân tình, ấm áp, ông Nguyễn Phúc Hoàng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường ghi nhận vai trò của các cơ sở tôn giáo, giáo dân, Phật tử trong việc đồng hành cùng địa phương chung tay xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện nếp sống "Tốt đời - Đẹp đạo", góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn phường.

Đại diện các cơ sở tôn giáo bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc trước sự quan tâm của lãnh đạo phường. Đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành cùng địa phương trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tin, ảnh: KHÁNH CHI