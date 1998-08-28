Lãnh đạo phường Phước Thắng thăm, chúc mừng Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam

Ngày 28-8, tại Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 (phường Phước Thắng, TPHCM), đoàn công tác của HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam phường Phước Thắng do đồng chí Nguyễn Việt Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 nhân kỷ niệm 27 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam (28/8/1998 – 28/8/2025).

Đoàn công tác của HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam phường Phước Thắng tặng hoa chúc mừng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 nhân kỷ niệm 27 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam (28/8/1998 – 28/8/2025).

Nhân kỷ niệm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam, Chủ tịch UBND phường Phước Thắng Nguyễn Việt Dũng gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và công tác tốt đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ của đơn vị.

Đồng chí Nguyễn Việt Dũng nhấn mạnh, những năm qua mối quan hệ giữa Vùng Cảnh sát biển 3 với cấp ủy, chính quyền địa phương luôn khăng khít và có nhiều hoạt động ý nghĩa; góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội nơi đơn vị đóng quân và xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Qua đó, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về người lính bộ đội Cụ Hồ - người chiến sĩ Cảnh sát biển trong lòng Nhân dân.

Quang cảnh buổi gặp mặt.

Thời gian tới, Chủ tịch UBND phường Phước Thắng Nguyễn Việt Dũng mong muốn Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được, luôn nêu cao tinh thần, trách nhiệm, đoàn kết, đồng lòng, ý chí quyết tâm, bản lĩnh chính trị vững vàng, chủ động khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; luôn đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền địa phương trong thực hiện nhiệm vụ an ninh quốc phòng cũng như các mặt an sinh xã hội, vì cộng đồng.

Thay mặt cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, Đại tá Nguyễn Minh Khánh, Phó Tư lệnh, Tham mưu Trưởng Vùng gửi lời cảm ơn trân trọng đến Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam phường Phước Thắng và hứa tiếp tục gìn giữ, phát triển mối quan hệ tốt đẹp với địa phương; phát huy truyền thống “Kiên quyết dũng cảm, khắc phục khó khăn, đoàn kết hiệp đồng, giữ nghiêm pháp luật” của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam.

BẢO KHÁNH - MAI HUẤN