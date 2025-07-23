Chiều 7-8, Đảng ủy phường Vũng Tàu (TPHCM) tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 23/7/2025 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong giai đoạn mới.

Hơn 300 đại biểu là lãnh đạo, cán bộ phường, các phòng, ban, đơn vị, cấp ủy các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Tấn Bản, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Vũng Tàu đã phổ biến, quán triệt Chỉ thị 50, từ đó, liên hệ thực tiễn sinh hoạt của các tổ chức đảng trên địa bàn phường.

Ông Nguyễn Tấn Bản, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Vũng Tàu triển khai Chỉ thị 50-CT/TW, ngày 23/7/2025 của Ban Bí thư. Ảnh: CẨM NHUNG

Phường Vũng Tàu có gần 5.000 đảng viên sinh hoạt tại các chi bộ. Tuy nhiên, thời gian qua, chất lượng sinh hoạt chi bộ vẫn còn một số hạn chế.

Điển hình như một số cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên chưa nhận thức đầy đủ, sâu sắc vai trò, ý nghĩa quan trọng của sinh hoạt chi bộ. Công tác chuẩn bị nội dung, điều hành, thảo luận, ban hành nghị quyết trong sinh hoạt chi bộ chưa đáp ứng yêu cầu, còn hình thức, lồng ghép chi bộ với sinh hoạt chuyên môn...

Cán bộ khu phố, đảng viên tham dự hội nghị. Ảnh: CẨM NHUNG

Ông Nguyễn Tấn Bản đề nghị các chi bộ phải làm sớm, làm mạnh việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Trong đó, việc sinh hoạt chi bộ phải thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc của Đảng, nhất là nguyên tắc tập dân chủ, tự phê bình và phê bình trên cơ sở đoàn kết, thương yêu đồng chí, đồng nghiệp.

Đồng thời, đề cao kỷ luật, kỷ cương, tính tự giác trong sinh hoạt đảng, chấp hành nghiêm nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách trong ban hành nghị quyết và phân công nhiệm vụ cho đảng viên.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: CẨM NHUNG

Các Chi bộ cần chú trọng vai trò của cấp ủy trong triển khai, thực hiện, kiểm tra, giám sát công tác chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường, bảo vệ an toàn, an ninh trật tự, lấn chiếm đất công... Qua đó, chung tay xây dựng Đảng bộ phường Vũng Tàu vững mạnh, xây dựng phường phát triển bền vững, nổi bật về du lịch.

CẨM NHUNG